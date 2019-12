Glinde. Mit dem Fahrplanwechsel verfügt die Stadt Glinde jetzt über eine neue Busverbindung ins Gewerbegebiet an der Wilhelm-Bergner-Straße. Die Linie 536 verbindet fortan von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten die S-Bahn-Haltestelle Reinbek mit dem Glinder Markt im 30-Minuten-Takt. „Wir haben uns um die Gewerbebuslinie lange bemüht. Nun konnte sie für eine Probezeit von zwei Jahren endlich gestartet werden“, sagt Glindes Bürgermeister Rainhard Zug.

Foto: Stadt Glinde

Der für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verantwortliche Kreis Stormarn hatte die Gewerbebuslinie lange Zeit nicht finanzieren wollen. Doch mit der Ansiedlung weiterer Unternehmen sei es nun möglich gewesen, die Verbindung mit zwei neuen Haltestellen in der Wilhelm-Bergner-Straße zu schaffen.

Jährliche Kosten von 95.000 Euro

Foto: Stadt Glinde

Bürgermeister Zug ließ es sich nicht nehmen, gleich am ersten Tag eine Probefahrt zu unternehmen. Gemeinsam mit zehn weiteren Fahrgästen zeigte er sich von der neuen Anbindung des Glinder Gewerbegebietes begeistert. „So haben die Mitarbeiter der Unternehmen nun die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz auch ohne Auto zu erreichen“, sagt er.

Sollte die Linie 536 in den kommenden Monaten gut angenommen werden, hat der Kreis Stormarn eine vollständige Kostenübernahme im Anschluss an die Probephase signalisiert. „Aus diesem Grund wünsche ich der neuen Buslinie viele Fahrgäste“, so Zug.

Von den jährlichen Kosten in Höhe von rund 95.000 Euro sind knapp 90 Prozent finanziert. Zu 39 Prozent von der Stadt Glinde und der AktivRegion Sieker-Land-Sachsenwald, zu 50 Prozent vom Kreis Stormarn. Zudem beteiligen sich die ortsansässigen Unternehmen Beos AG, Auto-Technik-Zagari, Alfa Laval, Reisswolf, Listan, Siegfried Jacob Hamburg, Jürgen Liebisch, der Baumarkt Obi, Frank Ahrendt und die Volksbank Stormarn in den kommenden zwei Jahren an der Finanzierung der neuen Gewerbebuslinie.