Bad Oldesloe. Nach der Ankündigung von Amazon, in Bad Oldesloe ein neues Logistikzentrum errichten zu wollen, hat die SPD Stormarn dem US-amerikanischen Onlinehändler einen umfangreichen Fragenkatalog zu dem Vorhaben geschickt. „Grundsätzlich begrüßen wir es, wenn sich neue Unternehmen hier ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen wollen“, sagt der SPD-Kreisvorsitzender Tobias von Pein. Entscheidend seien jedoch gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung für die Mitarbeiter.

Großes Verteilzentrum bleibe nicht ohne Auswirkungen

Amazon habe als Arbeitgeber eine soziale Verantwortung, der das Unternehmen in der Vergangenheit nicht in vollem Umfange nachgekommen sei. So herrsche nicht nur großer Leistungsdruck, der zu einem hohen Krankenstand führe. Es gebe oft nur befristete Arbeitsverträge und unfreiwillige Teilzeit, Gewerkschaften und Betriebsräte seien unerwünscht.

Ein großes Verteilzentrum bleibe zudem nicht ohne Auswirkungen auf die Region, insbesondere im Hinblick auf eine deutlich erhöhte Verkehrsbelastung. Angekündigt seien 40 Lastkraftwagen pro Nacht und bis zu 400 Transportfahrzeuge täglich. Bisher habe sich das Unternehmen allerdings nicht geäußert, durch welche Maßnahmen die Belastung für die Anwohner reduziert werden soll. „Deshalb muss hier mehr Transparenz her“, so von Pein.