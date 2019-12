Konzert in Reinbek

Das Reinbeker Stadt­orchester plant bereits sein Frühlingskonzert. Leiter Andreas Goj und sein Ensemble wollen die Zuhörer mit einem energiegeladenen Brass-Nachmittag am Sonntag, 22. März, begeistern. Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen.

Konzert So 22.3., 16.00, Sachsenwald Forum, Hamburger Straße 4–8, Karte 15,–/8,–, Vvk.: Allianz-Agentur, Schmiedesberg 2c; in Wentorf: Hass TV, Hauptstraße 8

Musical in Bad Oldesloe

Die Musical-Company Oldesloe führt am Valentinstag ihre Performance „Liebe. Oder so. Eine Annäherung in 17einhalb Songs“ auf. In dem Crossover von Konzert und Theater präsentieren die Sänger und eine Band Popsongs rund um die Liebe.

Konzert Fr 14.2., 19.30, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8, Karten 3,– bis 15,–, Vvk. ab Do 19.12.: Reisebüro Schügner, Bahnhofstraße 51, und unter www.kirche-oldesloe.de

Wanderung in Ahrensburg

Jeder Mensch geht anders mit Trauer um. Beim Angebot „Wandern für Trauernde: wieder auf die Füße kommen“ des Hospizvereins Ahrensburg geht es darum, nach dem Verlust Kontakte zu knüpfen, ins Gespräch zu kommen. Zwei Trauerexpertinnen begleiten die Gruppe. Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung tragen.

Wandern Fr 20.12., 13.00–16.00, U-Bahnhof Ahrensburg-West, Waldemar-Bonsels-Weg, , kostenfrei

Kino in Bad Oldesloe

Der Kultfilm „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann wurde während des Zweiten Weltkriegs gedreht. Die Komödie wird in Bad Oldesloe gezeigt. Autor Johannes Pfeiffer hat nie die Schulbank gedrückt, gibt sich als Gymnasiast aus und holt das Versäumte nach.

Kino film So 21.12., 17.00, Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 6,50/4,50, Vvk. in der Stadtinfo im KuB

Party in Bargteheide

Musik aus der Zeit des legendären Hamburger Star-Club, das verspricht die Formation The Beatkings. Das Trio bringt in Bargteheide fetzige Klänge zur Ü40-Party im Livemusik-Club Teufels zu Gehör. Ob zum Tanzen oder Zuhören: Beatmusik-Fans sollten das Konzert nicht verpassen.

Konzert & Ü40-Party Do 19.12., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Musiker

Skat in Steinburg

Einen Tag vor Silvester treffen sich Skat-Spieler in Eichede zum Schinkenpreisskat. Es werden zwei Serien à 48 Spiele gespielt. Der Einsatz beträgt zehn Euro, das Abreizgeld 50 Cent, ab dem vierten verlorenen Spiel einen Euro. Anmeldung bei Jan-Friedrich Witt unter Tel. 0160/538 01 21 oder E-Mail an jan-f-witt@web.de.

Schinkenpreisskat Mo 30.12., 17.00, Restaurant Röbl’s beim SV Eichede, Matthias-Claudius-Straße