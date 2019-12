Elmenhorst. Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) verschiebt wegen Weihnachten und des Neujahrsfeiertags die Termine in Stormarn für die Entleerung von Tonnen. Rest-, Bio- und Altpapierabfallbehälter, die normalerweise für Montag, 23. Dezember, vorgesehen sind, werden jetzt schon am Sonnabend, 21. Dezember, leichter gemacht. Genauso gestaltet es sich mit der Abholung der Gelben Säcke.

AWSH betreibt 13 Recyclinghöfe in zwei Kreisen

Wer eigentlich am 24. oder 25. Dezember die AWSH erwartet, muss seine Tonne in diesem Jahr einen Tag früher rausstellen. Die Termine für den 26. und 27. Dezember verschieben sich um jeweils einen Tag nach hinten. Das gilt auch für jene, die auf den 1., 2. und 3. Januar des kommenden Jahres fallen. Um die neuen Zeiten nicht zu vergessen, bietet die Abfallwirtschaft Südholstein außerdem einen Service. Mit der kostenlosen App „AWSH – wertvolle Termine“ bekommen die Kunden alle aktuellen Termine direkt auf ihr Handy.

Das Unternehmen betreibt in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg 13 Recyclinghöfe. Diese bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen. Dazu zählen die Standorte Ahrensburg, Reinbek, Bad Oldesloe, Reinfeld, Bargteheide, Trittau und Stapelfeld. Die AWSH ist für 435.000 Personen zuständig und gemessen an der Einwohnerzahl das größte kommunale Entsorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein.