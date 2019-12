Oststeinbek

230 Straßenlaternen hat Oststeinbek mit energiesparenden LED-Lampen ausgestattet, jetzt sollen auch die restlichen 718 damit versehen werden. Die Gemeinde streicht für das Projekt zwar Fördermittel ein, trotzdem müssen noch überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 84.000 Euro bewilligt werden.

Gemeindevertretung Oststeinbek Mo 16.12., 17.00, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22

Ahrensburg

Die Dorfgemeinschaft Ahrensfelde will das 825-jährige Bestehen in dem Ahrensburger Ortsteil im September 2020 drei Tage lang in einem Festzelt feiern. Fürs Programm möchte der Verein 10.000 Euro Zuschuss, über den die Stadtverordneten entscheiden. Außerdem befassen sie sich mit dem Stellenplan und dem Haushalt.

Stadtverordnetenversammlung Ahrensburg Mo 16.12., 19.30, Marstall, Lübecker Straße 8

Bad Oldesloe

Die Oldesloer Lokalpolitik geht in die Winterpause und trifft sich am heutigen Montag, 16. Dezember, zur letzten Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr. Unter anderem werden die politischen Vertreter über eine Erhöhung ihres Sitzungsgeldes und über den städtischen Haushalt für das kommende Jahr entscheiden.

Stadtvertretersitzung Mo. 16.12., 19.30, Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1

Ahrensburg

Der Ahrensburger Bauausschuss beschäftigt sich mit Parkplätzen und Busverkehr. Die FDP beantragt, ein umfassendes Konzept für Parkplätze in der Innenstadt zu entwickeln. Die Linke will den Busverkehr für Wulfsdorf verbessern. Die WAB fragt an, ob ein Ein-Euro-Ticket für alle Busfahrten in der Innenstadt möglich ist.

Bauausschuss Mi 18.12., 18.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Saal

Glinde

2020 will die Stadt Glinde viele neue Mitarbeiter einstellen, vor allem für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. In der Grundschule Wiesenfeld wird im Sommer ein Hort installiert. Allein dafür bedarf es nach Berechnungen der Verwaltung 19,58 zusätzlicher Stellen. Die Stadtvertreter sollen dem Stellenplan 2020 bei ihrer nächsten Sitzung zustimmen.

Stadtvertretung Glinde Do 19.12., 19.00, Bürgerhaus, Markt 2

Trittau

Machen sich die Badmintonspieler des TSV Trittau am letzten Wochenende vor Heiligabend selbst das schönste Weihnachtsgeschenk? Zwei Siege in den beiden Heimspielen gegen Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg und den Tabellenvorletzten TSV Freystadt wären ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt in der Bundesliga.

Bundesliga-Badminton Sa/So 21./22.12., jeweils 15.00, Heinrich-Hertz-Straße 7