Bargteheide. Durch seine Verfilmung mit Heinz Rühmann erlangte der 1933 veröffentlichte Roman von Heinrich Spoerl „Die Feuerzangenbowle“ Berühmtheit. Und wer den Stoff kennt, weiß, dass es nicht erst einer gehörigen Dosis des namensgebenden Punschs bedarf, um sich bei dieser Komödie herrlich zu amüsieren. Zum Jahresende führt das Ensemble des Altonaer Theaters am Montag, 30. Dezember (19.30 Uhr) in Kleinen Theater Bargteheide die Bühnenversion des Klassikers auf.

Stück erzählt Geschichte des Schriftstellers Johannes Pfeiffer

Vor 22 Jahren setzte der Intendant des Theaters Axel Schneider „Die Feuerzangenbowle“ erstmals in Szene. Er sagt: „Das Stück ist Kult, weil jeder schon einmal zur Schule gegangen ist und verliebt war.“ Durch die positiv-harmlose Perspektive der 1930er-Jahre sei das Stück eine Art Märchen für Erwachsene.

Darin wird die Geschichte des erfolgreichen Schriftstellers Johannes Pfeiffer erzählt. Bei einem Herrenabend kann der von einem Privatlehrer erzogene Autor jedoch aufgrund mangelnder eigener Erfahrungen nichts zu den lustigen Anekdoten beitragen, welche seine älteren Freunde über die Schulzeit austauschen. Da kommt der fröhlichen Runde die Idee, dass Pfeiffer das Versäumte doch einfach nachholen könnte. Der Schriftsteller beschließt tatsächlich, die Schulbank zu drücken, schlüpft in die Rolle eines jüngeren Ich und schleicht sich unter falscher Identität in die Abschlussklasse eines Gymnasiums ein. Die verpassten Erfahrungen holt Pfeiffer schnell nach, indem er gemeinsam mit seinen pubertierenden Klassenkameraden jede Menge Unfug treibt und allerlei Streiche ersinnt. Und dann ist da auch noch die reizende Tochter des gestrengen Schulleiters, die ihm außerordentlich gut gefällt. Doch wie wird sie reagieren, wenn er ihr seine wahre Identität offenbart?

Schrullige Lehrerfiguren sorgen für komische Einlagen

Die Lehrer, denen Johannes Pfeiffer auf seinem Selbsterfahrungstrip begegnet, sind schrullige Charaktere mit etlichen Eigenheiten, die mit ihrer individuellen Art viel zur atmosphärischen Stimmigkeit des Theaterstücks beitragen. Zu den bekanntesten Lehrerzitaten zählt auch das in der letzten Chemiestunde vor den Ferien von Professor Crey angebrachte „Aber jeder nor einen wönzigen Schlock!“. Dass das Thema der Stunde des gestrengen Lehrers ausgerechnet die alkoholische Gärung ist, muss wohl kaum noch erwähnt werden. Wer das Jahr fröhlich ausklingen lassen will, kann sich mit der „Feuerzangenbowle“ bestens in Silvesterstimmung bringen.

„Die Feuerzangenbowle“: Mo 30.12., 19.30, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 30,–/28,– (erm.) im Vvk.: Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25; Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5; in Ahrensburg in der Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3; in Bad Oldesloe im KuB, Beer-Yaacov-Weg 1; zum Selbstausdrucken unter www.kleines-theater-bargteheide.de; 32,–/30,– (erm.) an der AK