Ahrensburg. Die Mitglieder der Ahrensburger Tafel freuen sich über ein Rekordergebnis bei der Weihnachtsspendenaktion „Bitte Eins mehr“ für Bedürftige. Zum zehnten Mal hatten die Ehrenamtler nun in fünf Supermärkten in Ahrensburg, Bargteheide, Ammersbek, Großhansdorf und Siek Kunden um Spenden gebeten. 42 Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins machten mit bei der zehnten Aktion dieser Art.

Spenden von einzelnen Lebensmitteln bis zum gefüllten Einkaufswagen

„Kaufen Sie bitte für Bedürftige ein Teil mehr“, lautete der Aufruf, der sich auch andernorts bei der bundesweiten Aktion der Tafeln an Supermarkt-Kunden richtete. Viele Stormarner zeigten sich spendabel. Rund sechs Tonnen Lebensmittel wie Kaffee, Nudeln, Mehl, Zucker, Süßigkeiten, Fette und Konserven kamen dabei zusammen. Zusätzlich nahmen die Helferteams Geldspenden in Höhe von rund 950 Euro entgegen.

Bei Famila in Ahrensburg und Bargteheide, in den Edeka-Märkten in Großhansdorf und Siek sowie bei Edeka Martens II in Ammersbek-Hoisbüttel spendeten viele Kunden von einzelnen Lebensmittelpackungen bis zum prallt gefüllten Einkaufswagen.