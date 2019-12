Ahrensburg. Die Kinder und Jugendlichen im Ahrensburger Redder sollen ein Basketballfeld bekommen. Dafür hat sich der Umweltausschuss ausgesprochen. Er nahm mit Einschränkungen einen Antrag des Kinder- und Jugendbeirates an. Der Beirat wollte den bestehenden Bolzplatz an der Straße Ahrensburger Kamp so umgestalten, dass dessen Fläche verkleinert und auf dem frei gewordenen Areal ein Basketballplatz mit zwei Körben und Kunststoffbelag für 130.000 Euro gebaut wird.

Geld wird im Haushalt 2020 bereitgestellt

Der Umweltausschuss beschloss nun ein Basketballfeld mit nur einem Korb und Asphaltboden für 80.000 Euro. Das Geld wird im Haushalt 2020 bereitgestellt, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Dies bedeutet, dass der Ausschuss die Summe vor Baubeginn noch einmal freigeben muss. Zuvor soll die Stadt den tatsächlichen Bedarf für ein Basketballfeld ermitteln.

Der Umweltausschuss folgte damit den Vorschlägen der Bauverwaltung. Diese hatte darauf hingewiesen, dass ein vollwertiger Basketballplatz mit zwei Körben baurechtlich in dem allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig ist. Zudem sei von einem Kunststoffbelag abzuraten, da dieser anfälliger für Vandalismus sei als ein Asphaltboden.