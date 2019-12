Konzert in Bad Oldesloe

Studierende der internationalen Bratschenklasse der Musikhochschule Lübeck bringen im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) Solostücke für Viola zu Gehör. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Ralph Vaughan Williams und Franz Schubert.

Konzert So 15.12., 17.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 13,50/11,50 im Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de, 15,50/13,50 an der AK

Adventskonzert in Braak

Fedor Erfurt, Alexander Mironov und Lisa Butzlaff bilden das Trio SaitenWind. An diesem Sonntag treten der Klarinettist, der Gitarrist und die Flötistin in der Auferstehungskirche in Braak auf. Besucher können sich auf Musik auf hohem Niveau freuen, die gleichzeitig auf das Weihnachtsfest einstimmen soll.

Adventskonzert So 15.12., 15.00, Auferstehungskirche Braak, An der Chaussee 3, Eintritt kostenlos

Musik in Rethwisch

Musikalisch wird es an diesem Sonntag auch in Rethwisch. In der Christuskirche ist von 17 Uhr an ein Adventskonzert zu hören. Es steht unter der musikalischen Leitung von Christine Mansch und unter dem Motto „Auf dem Weg zur Krippe“. Pastorin Barbara Süptitz hält die Predigt.

„Auf dem Weg zur Krippe“ So 15.12., 17.00, Christuskirche Rethwisch, Kirchberg 15, der Eintritt zu dem Konzert ist kostenlos

Konzert in Bad Oldesloe

Das Frauen-Vokalensemble Die Syrinx tritt an diesem Sonnabend in der Oldesloer Peter-Paul-Kirche auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Marienlieder von Felicitas Kukuck sowie bekannte Weihnachtslieder. Anlass des halbstündigen Konzerts ist die Reihe „Konzertchen vor dem Advent“.

Adventskonzert Sa 14.12., 11.00, Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe, Kirchberg 8, Eintritt kostenlos

Französisch lernen in Glinde

Die Stadt Glinde bietet vier Französischkurse für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Zum einen erlernen die Kinder die Sprache, zum anderen erfahren sie viel über die französische Kultur bei gemeinsamen Aktivitäten. Die Kurse haben 19 Termine. Jüngere Kinder treffen sich in der Kita Wirbelwind, ältere im Rathaus (Zimmer 424).

Kurse ab Mi 8.1., mehr Infos/Anmeldung: Tel. 040/71 00 22 12, E-Mail an tanja.woitaschek@glinde.de

Konzert in Barsbüttel

Die Liedertafel Barsbüttel zählt etwa 30 Chorsängerinnen. Uwe Kirsten leitet das diesjährige Weihnachtskonzert am dritten Advent. Der Chor will dabei mit Weihnachtsliedern aus aller Welt auf das Fest einstimmen. Das Konzert wird zudem von stimmungsvollen Weihnachtsgedichten und Geschichten begleitet.

Konzert So 15.12., 17.00, Segenskirche Barsbüttel, Stiefenhofer Platz 3, Eintritt frei, Spenden willkommen