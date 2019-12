Bad Oldesloe. Der Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbunds in Stormarn sucht für das kommende Jahr junge Erwachsene, die in den Kinderhäusern Blauer Elefant in Bad Oldesloe und Bargteheide ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolvieren möchten. Interessenten müssen mindestens 18 Jahre als sein, einen Führerschein der Klasse B und mindestens ein Jahr Fahrpraxis haben. Zudem sollten die Bewerber gern im Team arbeiten und Interesse daran haben, sich mit Kindern, deren Bedürfnissen und mitunter schwierigen Lebenssituationen auseinanderzusetzen.

BFDler unterstützen pädagogische Arbeit mit Kindern

Wie sieht ein typischer Tag für einen BFDler in den Kinderhäusern aus? Los geht es mit einem Blick ins Dienstbuch. Was steht heute an? Wer kommt wann? Wer muss abgeholt werden? „Die Tage sind immer abwechslungsreich und aufregend, denn das Kinderhaus Blauer Elefant funktioniert ungefähr wie ein großer Haushalt“, sagt Renate Günther, Leiterin des Hauses in Bad Oldesloe.

Neben den haushaltsüblichen Aufgaben unterstützen die BFDler die pädagogische Arbeit mit den Kindern (sechs bis zwölf Jahre). Außerdem gehören Fahrdienste, Hausaufgabenhilfe und auch Freizeitaktivitäten wie Fußball- oder Kartenspielen dazu. In Bad Oldesloe ist Renate Günther (Telefon: 04531/78 14) Ansprechpartnerin, in Bargteheide erteilt Andrea Schulz (04532/51 70) weitere Auskünfte.