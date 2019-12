Kunst in Trittau

Noch bis Anfang Januar können Besucher der Galerie in der Wassermühle Trittau Arbeiten des Künstlers Axel Loytved in Augenschein nehmen. Wer Näheres über Loytved und seine Vorgehensweise erfahren will, kann das Künstlergespräch an diesem Sonntag nutzen. Nadine Droste vom Bielefelder Kunstverein moderiert.

Künstlergespräch So 15.12., 15.00, Galerie in der Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Eintritt frei

Lesung in Reinbek

Bernd Michael Kraske hat für die musikalisch begleitete Lesung in der kath. Kirche in Glinde eine Auswahl deutscher und europäischer Advents- und Weihnachtstexte mit religiösem Bezug zusammengestellt. Birgit Bohn und Kati Kalinowski begleiten die Lesung mit Geige, Klavier und Gesang.

Musikalische Lesung So 15.12., 16.00, Kirche Zu den heiligen Engeln, Möllner Landstraße 46, Eintritt frei, Spenden willkommen

Terzett in Aumühle

In Friedrichsruh diskutieren Dirk Hansen sowie Ulrich Lappenküper und Ulf Morgenstern von der Otto-von-Bismarck-Stiftung über neue Forschungsergebnisse zu Bismarcks Wirken. Im Mittelpunkt des Dialogs stehen drei Publikationen zum Thema. Anmeldung erforderlich: Tel. 04104/977 10, E-Mail an info@bismarck-stiftung.de.

Historisches Terzett So 15.12., 11.00, Historischer Bahnhof, Am Bahnhof 2, Eintritt frei

Musik in Kuddewörde

Die kleine Kirchenband der Kirchengemeinde Kuddewörde stellt beim Abendgottesdienst an diesem Sonntag das Lied des Monats Dezember vor. Besucher können zuhören, mitsingen und sich über die Themen, Fragen oder Visionen, die das eigens zu diesem Anlass komponierte Stück „Käptn mein Käptn ...“ bei ihnen anstößt, austauschen.

Gottesdienst mit Band So 15.12., 18.00, Andreaskirche, Am Brink 2

Weihnachtslieder in Steinburg

Die Kirchengemeinde Eichede freut sich über viele Besucher, die gemeinsam das Weihnachtswunschkonzert gestalten. Dabei erklingen beliebte Klassiker wie „Schneeflöckchen Weißröckchen“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Feliz Navidad“. Andis Paegle begleitet die Sänger am Klavier. In der Pause ist Zeit für Gespräche bei Punsch und Gebäck.

Weihnachtslieder Sa 14.12., 15.00, Kirche Eichede, Kirchenstraße 10

Kulinarisches in Ahrensburg

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Interkultureller Herbst“ in Ahrensburg steht das letzte „à table“ auf dem Programm. Das Prinzip dieses offenen Treffens ist einfach: Jeder bringt Teller, Glas, Besteck sowie etwas zu essen und trinken mit. Damit das Beisammensein seinen festlichen Charakter bekommt, ist weihnachtliche Tischdekoration gefragt.

„à table“ So 15.12., 18.00, Marstall, Lübecker Straße 8, kostenfrei