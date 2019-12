Ahrensburg. Für viele Familien ist die Zeit zwischen Advent und Anfang Januar ohne stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, liebevoll gestaltetes Kinder-Theaterstück und glanzvolles Neujahrskonzert undenkbar. Ein solches Konzertereignis verspricht der Auftritt der Wiener Strauss Symphoniker am Donnerstag, 2. Januar, um 20 Uhr im Alfred-Rust-Saal in Ahrensburg.

Sopranistin mit ausgesprochen komödiantischem Talent

Das Ensemble ist ein professionelles Kammerorchester, welches Wiener Klassik auf hohem Niveau präsentiert. Sowohl die Musiker als auch die Gesangssolisten kommen aus renommierten Formationen und wollen das Publikum mit einer neuen und farbenprächtigen Interpretation berühmter Werke begeistern. Mit dabei ist die Koloratursopranistin und Soubrette Elisabeth Jahrmann. Sie absolvierte ihre Gesangsstudien mit Auszeichnung an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, ließ sich zusätzlich in Schauspiel und Tanz ausbilden und studierte Klassische Operette am Konservatorium Wien.

Aus ihrer oberösterreichischen Heimat Linz hat sich die Sängerin ihre Leichtigkeit bewahrt, ein Ausdruck ihrer Lebenslust, die – gepaart mit ausdrucksstarken Gesang – Jahrmanns musikalischen Vortrag zu einem Erlebnis für Ohren und Augen macht. Und wenn es zur jeweiligen Rolle, der Arie oder dem Thema des Gesangsstückes passt, können sich die Zuschauer zudem vom ausgesprochen komödiantischen Talent der Sopranistin überzeugen.

Zum Auftritt des Ensembles in Ahrensburg sagt Elisabeth Jahrmann: „Ich freue mich, bei unserem großen Neujahrskonzert mit den Wiener Strauß Symphonikern den Wiener Charme vorstellen zu dürfen.“ Es sei für sie ein Erlebnis, „mit diesen großartigen Musikern die Papagena zu singen“.

Werke von Johann und Josef Strauss stehen im Mittelpunkt

Das Duett „Papageno! Papagena!“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ bringt Jahrmann gemeinsam mit dem lyrischer Bariton Michael Weiland zu Gehör. Er studierte wie Jahrmann an der Universität und dem Konservatorium Wien und seine schöne Stimme gilt als besonders wandlungsfähig. Im Mittelpunkt des Programms, das Stücke von Mozart, Haydn und Lehár beinhaltet, stehen jedoch die bekanntesten Werke von Johann und Josef Strauss.

Das Orchester lässt den Wiener Walzer in seiner sensiblen Nuanciertheit zum Genuss werden, setzt überraschende Akzente und präsentiert die symphonischen Klangwelten auf mitreißende Weise. Die Zuhörer erleben den typischen Wiener Klang als sinnliches Ausdrucksmittel der Seele. Jahrmann kündigt an, dass selbst der Humor nicht zu kurz kommt. Sie sagt: „Im Schwipslied wird es einiges zu lachen geben.“

Neujahrskonzert: Do 2.1., 20.00, Alfred-Rust-Saal, Wulfsdorfer Weg 71, Karte 35,85–42,75, Vvk. online unter www.ma-cc.com, www.reservix.de, Hotline Tel. 01806/70 07 33