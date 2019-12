Reinbek. Was hat es mit den merkwürdigen Metalldeckeln an einigen Reinbeker Häuser neben den Haustüren auf sich? Ein „F“ ist in einige eingeprägt. Zu finden sind sie an den Genossenschaftshäusern an der Soltaus Koppel. „F“ steht für Feuerwehr, sagt Joachim Stanisch, Sprecher der Reinbeker Wehr. Er hofft, das diese Neuerung Schule macht. Hinter dem Deckel steckt ein Schließzylinder, den die Retter öffnen, eine Metallröhre herausziehen und den Haustürschlüssel entnehmen können.

Feuerwehr spart nun wertvolle Zeit

„Die Wehren sind mit einem sogenannten B-Schlüssel ausgestattet“, so Stanisch. Mit ihm können die Feuerwehrleute Schlüsseltresore an Firmen- oder öffentlichen Gebäuden öffnen, um sich Zugang zu verschaffen, ohne Türen aufbrechen zu müssen. Die Baugenossenschaft Sachsenwald hat ihre Häuser in Reinbek damit ausgerüstet. In Hinschendorf, im Bereich Hermann-Körner-Straße und Umgebung sowie Schönningstedter Straße wurde in Abstimmung mit der Ortswehr der Einbau abgeschlossen, so Joachim Stanisch. „Das ist eine gute Sache, von der beide Seiten profitieren.“ Denn die Feuerwehr spart wertvolle Zeit, wenn sie zu einem Erkrankten oder einem Löscheinsatz ins Haus muss. Und die Baugenossenschaft spart mögliche Reparaturkosten an Türen, die häufig aufgebrochen werden müssen. Stanisch: „Der B-Schlüssel wird von der Wehr unter Verschluss gehalten. Mit dem Schlüssel aus dem Tresor gelangen wir nur ins Haus oder den Keller, nicht in die Wohnungen.“