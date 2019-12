Glinde. Aufatmen bei mehr als zwei Dutzend Bewohnern des roten Mehrfamilienhauses an der Möllner Landstraße mit den Nummern 121 a bis c in Glinde. Sie müssen jetzt nicht mehr fürchten, am Jahresende aus ihrer Bleibe rausgeworfen zu werden. Damit hatte der Kreis Stormarn gedroht, wegen mangelnden Brandschutzes. Wie berichtet, machte die Hausverwaltung der Behörde in Bad Oldesloe daraufhin einen Vorschlag, um dieses Szenario zu umgehen. Das Amt willigte nun ein.

Eigentümer ob der kostspieligen Investition nicht begeistert

Die Immobilie aus den 70er-Jahren mit 58 Wohnungen soll mit drei Spindeltreppen auf der Rückseite ausgestattet werden, weil die Feuerwehr auf dem sogenannten zweiten Rettungsweg nicht von außen auf Balkone der oberen Etagen gelangt. Sie kann Fahrzeuge nicht direkt hinter dem Haus parken, weil sich dort eine Garage befindet. Und im Fall eines Brandes sind sieben Einheiten nicht mit der Drehleiter von der Vorderseite des Gebäudes zu erreichen. Dieser Zustand ist nicht neu, allerdings intervenierte der Kreis erst, nachdem er von der Glinder Feuerwehr vor eineinhalb Jahren auf den Missstand aufmerksam gemacht wurde.

Die Eigentümer waren ob der kostspieligen Investition zwar nicht begeistert, schluckten die Kröte aber und stimmten auf einer Versammlung für den Bau der Spindeltreppen für 300.000 Euro sowie eine Verbreiterung der Zufahrt für die Retter auf der Vorderseite, was 200.000 Euro kostet und derzeit umgesetzt wird. Einige Bewohner haben mehr als 10.000 Euro bezahlt. Die Höhe des Anteils richtet sich nach der Wohnungsgröße.

Hausverwaltung suchte nach einer Übergangslösung

Installiert an der Außenseite des Gebäudes wurde trotz vorhandener Baugenehmigung aber nichts. Denn ein Eigner klagte vor Gericht. Laut Hausbewohnern hat er sich beschwert, dass eine Treppe seine Sicht aus dem Küchenfenster einschränkt. Das Urteil steht noch aus. Deswegen erhielt die Hausverwaltung auf einer Eigentümerversammlung vor rund drei Wochen nicht die Zustimmung, das Projekt zu starten. Die Glinder, vornehmlich ältere Menschen, fürchteten im Falle einer erfolgreichen Klage den Abbau der Treppen. Somit würden sie Geld verlieren.

Kurz darauf erhielten Eigentümer Post von der Kreisverwaltung. „Sollten die Baugenehmigungen nicht umgesetzt und die zweiten Rettungswege nicht bis zum 31. Dezember 2019 hergestellt sein, beabsichtige ich, die Nutzung sämtlicher Wohneinheiten ab dem dritten Obergeschoss zu Wohn- und Aufenthaltszwecken zu untersagen“, hieß es in dem Schreiben. In so kurzer Zeit findet sich jedoch kein Unternehmen, das die Erstellung fristgerecht beendet. Die Hausverwaltung suchte daher nach einer Übergangslösung und schlug dem Kreis sogenannte Gerüsttürme vor.

Bis zum 30. Juni müssen die Arbeiten beendet sein

„Wir haben eine E-Mail mit entsprechenden Bildern bekommen, dulden das Provisorium bis Mitte 2020“, sagte Kreisbauamtsleiter Thilo Scheuber auf Abendblatt-Anfrage. Das Gerüst kostet die Wohnungseigner 65.000 Euro. Es wird dieser Tage aufgestellt.

„Noch vor dem Jahreswechsel wird das Spindeltreppen-Projekt angestoßen, Firmen erhalten kurzfristig Aufträge“, sagt André Küsters von der Hausverwaltung. Er hoffe, dass die Klage zurückgezogen werde. „Das hat der Eigner zumindest signalisiert.“ Um ihn zufrieden zu stellen, gibt es einen neuen Plan. Küsters: „Eine Treppe soll versetzt werden, also weg vom Fenster.“ Zwischen ihr und Balkon sei ein Laubengang vorgesehen. Bis 30. Juni kommenden Jahres müssen die Arbeiten beendet sein, um neuen Ärger mit der Behörde zu vermeiden.