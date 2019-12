Elmenhorst. In der Nacht zum Mittwoch ist gegen 23.35 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Bundesstraße in Elmenhorst ein Brand ausgebrochen. Ein Ehepaar, das das Haus bewohnt, bemerkte das Feuer und verständigte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Kellerraum in Flammen. Verletzt wurde durch den Brand aber niemand. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Deshalb wurde der Brandort beschlagnahmt, die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.