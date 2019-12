Reinbek. Kriminelle haben in Reinbek binnen weniger Stunden zwölf Autos aufgebrochen und zahlreiche Airbags sowie Lenkräder geklaut. In den meisten Fällen schlugen sie eine Scheibe ein und entfernten sich dann unerkannt vom Tatort. Die Aufbruch-Serie ereignete sich in der Nacht von Montag, 9. Dezember, auf Dienstag zwischen 21 und 6 Uhr an der Gorch-Fock-Straße und der Emil-Nolde-Straße.

Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht Zeugen

Dort wurden jeweils sechs Fahrzeuge geknackt. Bis auf einen VW waren es solche der Marke Mercedes-Benz. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0 erbeten.