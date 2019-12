Ahrensburg/Trittau. Die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müssen sich in Stormarn auf einige Änderungen einstellen. Sie treten nach Angaben der Kreisverwaltung in Bad Oldesloe bereits mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, in Kraft. „Mit diversen Neuerungen“, wie Sprecher Michael Drenckhahn sagt.

In Ahrensburg wird aus dem Eilbus 69 eine Stadtbus-Linie

Auf der Linie E 69 (Gewerbegebiet Siek–Ahrensburg) fährt ab dem Wochenende nicht mehr der Eilbus. Aus der E 69 wird die Stadtbus-Linie 869. Zur Neuerschließung der Ahrensburger Gewerbegebiete erhält die Linie 169 einen neuen Linienweg, gleichzeitig wird die Linie 469 eingestellt. Die Stadtbus-Linie 169 führt künftig ab der Haltestelle U Ahrensburg-West über Beimoorweg, Am Hopfenbach, über zwei neue Haltestellen in der Carl-Backhaus-Straße, weiter in einer S-Schleife über An der Strusbek, Kurt-Fischer-Straße und Kornkamp bis zur Haltestelle Bahnhof Gartenholz. Der nördliche Ahrensburger Bahnhof wird dadurch künftig von Montag bis Freitag ganztägig angebunden.

Halt am Schulzentrum Trittau wird nicht mehr angesteuert

Die Busse der Linien 264 und 364 (Trittau–Rahlstedt) fahren künftig zwischen den Haltestellen Schweriner Straße in Hamburg und Bahnhof Rahlstedt (Amtsstraße) über die Mecklenburger Straße und steuern dort zusätzlich die Haltestelle Rahlstedt Center (ehemals Haltestelle Mecklenburger Straße) an. Die Haltestelle bei Famila in Trittau bekommt einen neuen Standort an der Großenseer Straße und wird von den Linien 333 (Trittau–U Steinfurther Allee) und 433 (Trittau–Aumühle) bedient. Aus diesem Grund wird die Haltestelle Trittau am Schulzentrum von der Linie 433 nicht mehr angefahren. Eine zusätzliche Busverbindung bekommt die Linie 433 montags bis freitags um 20.20 Uhr von Aumühle nach Trittau.

Zwei neue Haltepunkte für das Glinder Gewerbegebiet

Die Linie 536 (S-Bahnhof Reinbek–Senefelder Ring) wird ab der Haltestelle Senefelder Ring bis Glinder Markt verlängert und fährt zur Erschließung des Gewerbegebietes nun zwei neue Haltestellen an der Wilhelm-Bergner-Straße an. Im Stadtgebiet von Bad Oldesloe fahren die Linien 8101 bis 8104 ab dem Wochenende wochentags in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags im 30-Minuten-Takt. Zudem fahren die Busse sonnabends bis 18 Uhr im Stundentakt.

30-Minuten-Takt vom Bargteheider Bahnhof ins Gewerbegebiet

In Bargteheide wird die Linie 8106 neu eingerichtet. Die Busse fahren ganztägig montags bis freitags im 30-Minuten-Takt zwischen dem Bahnhof Bargteheide und dem Gewerbegebiet. Am Bahnhof Bargteheide haben Sie Anschluss an die RB 81 von und nach Hamburg. Auch die Linie 8110 (Bad Oldesloe–Ahrensburg) fährt montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags im 30-Minuten-Takt. Die Linie 8161 (Bad Oldesloe–Todendorf) fährt künftig als Linie 8180, die Linie 8162 (Groß Boden–Westerau) trägt dann die Linienbezeichnung 8181. Linie 8163 (Bad Oldesloe–Kastorf) wird künftig als Linie 8182 geführt.

Sammeltaxis verbinden künftig auch kleine Gemeiden

Änderungen stehen auch bei den Linien der Anruf-Sammeltaxis (AST) im Norden Stormarns an. AST Bad Oldesloe Stadt (8109) und AST Bad Oldesloe-Umland (8129) verkehren künftig zusammen als Linie 8129. In Bad Oldesloe-Stadt und den Ortsteilen werden dabei erstmals Zeitkarten (mit Ausnahme von Schülerzeitkarten) anerkannt. Zudem gilt in Bad Oldesloe und den Ortsteilen künftig ein einheitlicher Tarif für Einzelfahrten. In Bargteheide wird das AST aus dem Umland (Linie 8119) auch in der Stadt eingeführt, und zwar mit entsprechendem Stadttarif. Hierzu wurden in Bargteheide etwa 30 neue Haltestellen eingerichtet. Im Bargteheider Umland können die Sammeltaxis ab 15. Dezember auch auf Strecken von von Gemeinde zu Gemeinde genutzt werden, beispielsweise von Jersbek nach Bargfeld-Stegen. Beim AST Reinfeld-Umland sind künftig auch die Gemeinden Badendorf und Mönkhagen ins System integriert.

Weitere Detailinformationen und alle neuen Fahrpläne sind im Internet unter der Adresse www.hvv.de abrufbar.