Wentorf. Kleine Konzerte mit tollem Sound in Wohnzimmer-Atmosphäre: SofaConcerts schafft Bühnen, wo sonst keine sind. Die Hamburger Online-Plattform www.sofaconcerts.org vernetzt Newcomer und Talente mit Musikfans und ermöglicht Konzerte an unkonventionellen Orten.

Einmal im Monat donnerstags von 17 bis 19 Uhr bittet Möbel Schulenburg in Wentorf zum After Work SofaConcert in der Polstermöbel-Abteilung.

Hier können Zuhörer die Musik live und unplugged genießen und die Künstler hautnah erleben – ein Erlebnis, das Fans in großen Konzertsälen vergeblich suchen.

Die französische Singer-Songwriterin Lione führt am 12. Dezember die Reihe fort. Ihr Motto: „Mach es mit dem, was du hast“. Sie begleitet sich selbst auf der Gitarre zu Songs von Tracy Chapman, U2 und anderen Ikonen der 80- und 90er-Jahre.