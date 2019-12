Ammersbek. Jürgen Rau und Richard Rossbach sind in der Musikbranche zu Hause. Rau im Management und Marketing, Rossbach als Produzent und Komponist. Ihr Beruf eröffnete beiden Kontakt zu den Stars der Szene und einen Einblick in das Geschehen hinter der Bühne. Über die spannendsten, verblüffendsten und interessantesten Begebenheiten berichtet das Duo in seinem Programm „Rock Tales“, mit dem es im Ammersbeker Pferdestall am Sonnabend, 14. Dezember, zu Gast ist.

Das Publikum kann sich auf eine unterhaltsame Mischung aus Rock- und Pop-Storys und eine Show für Augen und Ohren freuen: Die Erzählungen werden von Video-Projektionen und seltenen Fotos illustriert und mit der passenden Livemusik untermalt.

Jürgen Rau erlebte Betales noch live im Backstage-Bereich

Für den musikalischen Part ist Richard Rossbach zuständig. Der ausgebildet Organist spielt zahlreiche weitere Instrumente wie Gitarre, Schlagzeug, Akkordeon, Mundharmonika, Kazoo, Cajón, Trompete, Saxofon, Klarinette, Ukulele und Bass. Eine Auswahl davon kommt bei dem Auftritt zum Einsatz. „Wir haben das Programm vor zwei Jahren geplant und erstmals Anfang dieses Jahres gespielt“, erzählt er. Es komme so gut an, dass sie mittlerweile für 2021 planten.

Jürgen Rau präsentiert seine Lieblingsanekdoten aus dem Backstage-Bereich. Schon als 14-Jähriger schlich er sich in den Hamburger Star-Club – und erlebte die Beatles sogar noch live. Später arbeitete er bei Schallplattenfirmen und Medienkonzernen, hatte mit den Großen der Branche ebenso zu tun wie mit Newcomern. Er erlebte vieles, was sich zu erzählen lohnt, lässt die Zuschauer von „Rock Tales“ teilhaben an seinem reichen Erfahrungsschatz. Das „wandelnde Musik-Lexikon“ (Rossbach über Rau) gibt amüsante Hintergrund-Geschichten zum Besten. Beispielsweise von einem Zusammenstoß mit Sir Paul McCartney oder wie er vom Stones-Drummer Charly Watts zur Currywurst eingeladen wurde. Den Frontmann der Dire Straits, Mark Knopfler, animierte Rau dazu, mit dem berühmten italienischen Opernsänger Luciano Pavarotti „Hänschen klein“ zu singen. Doch allzu viel soll inhaltlich an dieser Stelle nicht verraten werden.

Der Auftritt dauert manchmal bis zu dreieinhalb Stunden

Rossbach sagt über seinen Kollegen: „Es ist schon faszinierend: Wenn man ihm einen bekannten Musikernamen nennt, weiß er gleich, wer wann was gespielt hat.“ Dieses Wissen habe Rau sich wohl auch bei den Recherchen im Vorfeld zu seinen Büchern über die Hamburger Musikszene, „Hamburg, deine Perlen“ und „Rock ’n’ Roots“ angeeignet.

Zwischen den Erzählungen lässt Rossbach Hits erklingen– nahe am Original, ohne zu kopieren. Sein Weg führte ihn von der Kirchen-Orgel in die Begleitband von Schlagersänger Bata Illic, zur Gründung der Punkband Strassenjungs über Tourneen mit Pop-Stars. Er produzierte Milva, Joachim Witt, Lou Reed oder Mitch Ryder und viele Eigenproduktionen wie „Gregorian Chill-Outs“ bis hin zur Werbemelodie für die Spirituose „Kleiner Feigling“. Der 65-Jährige sagt gegenüber dem Abendblatt: „Ich habe keine Berührungsängste, mein musikalischer Weg ist bunt.“ Am Ende gehe es immer um Musik, so Rossbach.

Die Enthusiasten überziehen bei den Vorstellungen oft, getragen von ihrer eigenen Begeisterung und der des Publikums. Dreieinhalb Stunden kann so ein Auftritt schon mal dauern. In der Pause können die Zuhörer Fragen auf Bierdeckel schreiben, die das Duo später beantwortet. Es involviert die Zuschauer, befragt sie nach deren Erlebnissen, manchmal entsteht sogar eine rege Diskussion. Rossbach kommentiert mit viel Humor die Erzählungen seines Kollegen. Die Reise durch die Musikhistorie beginne bei Bob Dylan und ende bei Rio Reiser, so Rossbach. Wer dabei sein will, kann sich Karten im Vorverkauf sichern.