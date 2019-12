Reinbek. Lange soll es nicht mehr dauern, wie die Finanzexperten unken, aber noch ist in Reinbeks Stadtsäckel alles Gold: „Dank hoher Steuereinnahmen und eines relativ niedrigen Zinsniveaus“, wie Patrick Ziebke (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung erläuterte. In Reinbeks Ergebnishaushalt 2020 ist ein Plus von 582.000 Euro ausgewiesen.

„Jetzt investieren wir endlich richtig“, sagte Antje Pfeiffer (CDU), Vorsitzende des Finanzausschusses. „Insgesamt 21,8 Millionen Euro, das ist eine Steigerung von zehn Millionen Euro zum Vorjahr. 8,6 Millionen Euro sind für Gemeinschaftschule und Amalie-Sieveking-Schule vorgesehen, 4,5 Millionen für die Ortsfeuerwehren.“ In Flüchtlingsunterkünfte sollen 1,2 Millionen Euro fließen, hat die Politik beschlossen. Allerdings werde auch ein Kreditbedarf von 18,4 Millionen Euro angemeldet. Der kann bis 2023 sogar auf 53,6 Millionen steigen.

Plus des Haushalts durch Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen

Der warme Regen im Ergebnishaushalt ist vor allem dem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken: 20,5 Millionen Euro sind veranschlagt sowie 18,4 Millionen Euro Einnahmen an Einkommenssteuer. Die höchsten Ausgaben zahlt die Stadt für ihr Personal (15 Millionen) sowie an Umlagen an Land und Kreis (13 Millionen). „Wir haben eine sehr gute Situation, die es uns ermöglicht hat, in der Asbest-Krise die Campus-Schule für sieben Millionen Euro quasi aus der Portokasse zu stemmen“, so Andreas Christiansen (Grüne).

Bürgermeister Björn Warmer bat um Zustimmung, mit zusätzlichen 362.000 Euro für die Mängelbeseitigung an der Holländerbrücke in Vorleistung zu gehen. Derzeit läuft um das Thema ein Rechtsstreit. Die Baufirma will ihr Geld einklagen, Reinbek will Schadenersatz. Ein Urteil der nächsten Instanz kann dauern und bis dahin werden die Schäden schlimmer. Daher schlägt die Verwaltung vor, in Vorleistung zu gehen. Die Fraktion Forum 21 und Baldur Schneider (SPD) votierten dagegen. Dem Gesamthaushalt 2020 stimmten alle zu.