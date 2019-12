Bad Oldesloe. Anfang kommenden Jahres wird im Kreis Stormarn die elektronische Bildungskarte eingeführt. Sie ist ein onlinebasiertes Dokumentations- und Abrechnungssystem für den öffentlichen und kommunalen Bereich. „Bei Inanspruchnahme der zuvor bewilligten Leistungen müssen die Kinder und Jugendlichen dann nur noch ihre Bildungskarte beim jeweiligen Leistungsanbieter vorlegen“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn. Ausgegeben werde die Karte mit der erstmaligen Bewilligung von Leistungen durch die zuständige Behörde und entsprechend der festgestellten Bedürfnisse freigeschaltet.

Zukünftig können die Anbieter von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ihre Rechnungen in den Bereichen Lernförderung, Mittagessen sowie Sport, Freizeit und Kultur (soziale und kulturelle Teilhabe) direkt über die Homepage der Bildungskarte (www.bildungskarte.org) abrechnen. „Durch dieses Verfahren wird nun die Abrechnung im gesamten Kreis Stormarn vereinheitlicht und vereinfacht“, so Drenckhahn.

Anbieter können sich in Datenbank registrieren

Um das Verfahren vorzustellen, fand im November 2019 bereits eine erste Informationsveranstaltung gemeinsam mit dem Kartenanbieter, der Firma Sodexo, und dem Kreis Stormarn statt. Wegen der positiven Resonanz wird nun ein weiterer Informationsabend für Leistungsanbieter am Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr im Kreistagssaal Bad Oldesloe angeboten.

Anhand einer Präsentation wird gezeigt, wie Anbieter sich in der Datenbank registrieren sowie Beiträge und Kosten abbuchen lassen können. Im Anschluss an die Präsentation gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet die Kreisverwaltung bis kommenden Sonntag, 15. Dezember, um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse v.brinkert@kreis-stormarn.de.