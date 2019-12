Ahrensburg: Bau der S4

Der Umweltausschuss beschäftigt sich am Mittwoch mit der S-Bahnlinie 4. Konkret geht es um Einwendungen Ahrensburgs zum Planfeststellungsabschnitt zwei. Dieser reicht von der Luetkensallee in Hamburg bis zur Landesgrenze. Weiteres Thema sind Medikamentenrückstände und Mikroplastik in Gewässern.

Umweltausschuss Ahrensburg Mi 11.12., 19.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Glinde: Ausschuss für das Klima

2020 wird in Glinde ein Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz installiert. Er soll den Bauausschuss entlasten und dafür sorgen, dass das Thema dauerhaft in den Fokus der Politik und Öffentlichkeit gerückt wird. Jetzt sprechen die Parteien über die Aufgabenverteilung der Gremien. Der neue Ausschuss geht auf eine Initiative der SPD zurück.

Hauptausschuss Glinde Di 10.12., 18.00, Bürgerhaus, Markt 2

Oststeinbek: Bau einer Feuerwache

Der Oststeinbeker Bauhof im Ortsteil Havighorst.

Foto: HA

Feuerwache und Bauhof (Foto) im Oststeinbeker Ortsteil Havighorst sollen neu gebaut werden. Für die Planung samt Baugrunduntersuchung wurden bisher 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für das kommende Jahr möchte die Verwaltung weitere 150.000 Euro einwerben, unter anderem für einen Architekten.

Hauptausschuss Oststeinbek Di 10.12., 19.30, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22

Bad Oldesloe: Abrechnung für 2018

In der letzten Sitzung des Kreistags 2019 am Freitag soll unter anderem ein Schlussstrich unter das Haushaltsjahr 2018 gezogen werden. Der festgestellte Jahresüberschuss von 8 Millionen Euro soll in die Rücklagen des Kreises fließen. Zudem muss über einen Antrag auf 280.000 Euro für zwei Krankenwagen für den Katastrophenschutz befunden werden.

Kreistag Fr. 13.12., 16.00, Kreistagssitzungssaal, Mommsenstraße 13

Bargteheide: Debatte um Stellplätze

Der Ausschuss für Planung und Verkehr wird sich am Donnerstag erneut mit dem Erlass einer Stellplatzsatzung befassen. Die Notwendigkeit wird mit Blick auf den Klimawandel und das veränderte Mobilitätsverhalten vieler Bürger nicht von allen Fraktionen gesehen. Doch auch Handel und Gewerbe stellen hier im Sinne ihrer Kunden Forderungen.

Verkehrsausschuss Do 12.12., 19.00, Ratssaal, Rathausstraße 24

Oststeinbek: OSV will dritten Sieg

Nils Gregor (l., Oststeinbeker SV), Tobias Franz (Grün-weiß Eimsbüttel).

Foto: Henrik Bagdassarian / HA

Nur zwei Siege aus den acht Spielen der Hinrunde – das hatten sich die Volleyballer des Oststeinbeker SV nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga etwas anders vorgestellt. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte gegen den Kieler TV III könnte es wieder ein Erfolgserlebnis geben: Schon das Hinspiel gewann der OSV mit 3:2.

Volleyball: Oststeinbeker SV – Kieler TV III Sa 14.12., 19.00, Walter-Ruckert-Halle, Meessen