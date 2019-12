Grosshansdorf. Welche Mittel darf ein Staat einsetzen, um Menschenleben zu schützen? Und welche bürgerlichen Grundrechte bei Gefahr von terroristischer Bedrohung einschränken oder außer Kraft setzen? Diesem Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit widmet sich das Stück „Heilig Abend“, das der Verein Kulturring Großhansdorf am 11. Januar (20 Uhr) in den Waldreitersaal bringt. Der Vorverkauf startet bereits am heutigen Montag, 9. Dezember.

„Dieses aktuelle Thema birgt Diskussionsbedarf“, sagt die Vereinsvorsitzende Gerti Kalisch. „Deshalb haben sich die beiden Akteure Jacqueline Macaulay und Wanja Mues angeboten, dem Publikum vor und nach dem Stück Rede und Antwort zu stehen.“

90 Minuten Zeit, um Terroranschlag zu verhindern

Informationen und Nachrichten über eine mögliche Terrorbedrohung verunsichern die Menschen, sagt die 63-Jährige. Dies sei einer der Gründe dafür, dass die Angst und Vorbehalte vor anderen Kulturen stiegen. „Es ist das politischste Stück, das Daniel Kehlmann je geschrieben hat. Wir müssen uns die Frage stellen, inwieweit wir uns unter bestimmten Bedingungen einschränken lassen wollen.“ Die Einführung beginnt um 19.15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Großhansdorf.

Zum Stück: 90 Minuten – mehr Zeit bleibt Verhörspezialist Thomas (Wanja Mues) nicht, um Heiligabend einen möglichen Terroranschlag zu verhindern. Während er versucht, Philosophieprofessorin Judith (Jacqueline Macaulay) durch geschickte Fragestellungen Details zu entlocken, wird ihr Ex-Mann zeitgleich in einem Nebenraum verhört. Ein Psychospiel auf Zeit beginnt.