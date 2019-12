Bad Oldesloe. Wie viele Saxofonisten fallen Ihnen ein – und wie viele davon sind weiblich? Saxofonspielerinnen sind rar gesät und gleich vier von ihnen auf einem Konzert zu hören, dürfte zu den musikalischen Erlebnissen mit Seltenheitswert zählen. Goldsister ist ein rein weibliches Saxofon­ensemble, das Besucher des Neujahrskonzerts im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) ein solches Erlebnis ermöglicht. Die vier Saxofonistinnen treten am Sonntag, 5. Januar (17 Uhr), auf.

Ensemblemitglied Kerstin Röhn erzählt, dass die Idee zu einem Quartett dieser Art auf einem Spaziergang mit ihrer Musikerkollegin Elisabeth Flämig aufkam. Beide kannten Inken Röhrs, diese wiederum brachte Sigrun Krüger ins Spiel. So entstand eine Konstellation, die sich als so langlebig wie erfolgreich erweisen sollte: In diesem Jahr feierte Goldsister das zehnjährige Bestehen.

Publikum soll auf hohem Niveau gut unterhalten werden

Röhn sagt: „Als Saxofonist spielt man meistens mehrere Saxofone. Ich bin ein Leittier, da kam nur Bariton oder Sopran infrage.“ Inken Röhrs, ebenfalls eine eher dominante Spielerin, übernahm das Sopran-Saxofon. „Sie führt von oben, ich von unten“, so Röhn. Trotz unterschiedlicher Charaktere passten alle perfekt zusammen. Worin besteht das Geheimnis dieser Zusammenarbeit? „Wir sind befreundet, respektieren uns untereinander und gehen sensibel miteinander um“, erläutert Kerstin Röhn. So bunt wie das Quartett an sich, so bunt sind die vier stilistisch aufgestellt. Es gibt virtuose Stücke ebenso wie Arrangements, die vielleicht nicht so große Anforderung an die Spielweise stellen, aber bestens durchdacht präsentiert und choreografiert sind. Die Gruppe, die zum oberen Segment zählt, nimmt ihre Musik ernst, ist aber zum Vergnügen des Publikums auch unterhaltsam unterwegs.

Die Charaktere kommen auch auf der Bühne zum Vorschein. Röhn beschreibt sich selbst als „seriös, aber mit trockenem Humor“, Krüger sei „einfach eine Dame“, Röhrs sprühe vor Energie und Flämig sei „ein bunter Vogel, bei dem man mit allem rechnen muss“. Das Programm, mit dem Sistergold im KuB zu Gast ist, trägt den Titel „Glanzstücke“. Die Zuhörer erwartet unter anderem Klassik, Musik des Barock, Jazz, ein Abba-Medley und die funkige Eigenkomposition „Blondes Gift“. Das Programm verfügt über einen Spannungsbogen, der aus dramaturgischen Überlegungen, passenden Arrangements, Stepptanzeinlagen, kleinen Szenen und Comedy-Elementen resultiert. Röhn verspricht dem Publikum einen unvergesslichen Abend mit guter Musik, Unterhaltung und Spaß. Sie sagt: „Unser Anspruch ist, dass wir das Publikum erreichen wollen.“