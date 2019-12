Ahrensburg. „Wir sind froh, dass sich an unserer Schule endlich etwas tut“, sagt Uta Thun, Schulleiterin der Grundschule Am Hagen in Ahrensburg. Doch obwohl die Pädagogin in sechs Monaten in Ruhestand geht, plagen sie Zukunftssorgen. Das Konzept für den großen Um- und Neubau der Schule war jetzt auf der Sitzung des Bildungsausschusses vorgestellt worden. Mit dem Baubeginn ist jedoch frühestens 2024 zu rechnen.

„Ich befürchte, dass wir bis dahin von den anderen Schulen abgehängt werden. Anderenorts explodieren die Schülerzahlen, doch bei uns stagnieren sie seit vier Jahren“, sagt Thun. Bei allen Neuerungen habe die Grundschule Am Hagen möglichst früh Interesse bekundet. Zuletzt erst bei der geplanten Umstellung von Hortbetreuung auf Offene Ganztagsschule. Doch während die Grundschulen Am Reesenbüttel, Am Schloss und am Aalfang räumlich wachsen könnten, seien Thun die Hände gebunden.

Bei jedem Projekt zuerst in den Startlöchern gestanden

„Es gibt schlicht keinen Platz für eine Mensa oder Cafeteria, da die Schule bereits jetzt aus allen Nähten platzt“, sagt die Direktorin. Neben der fehlenden Flexibilität einer Offenen Ganztagsschule gehe es Thun um geeignete Gruppenräume und Platz für individuellen Unterricht. Auch der so genannte Digitalpakt sei unter diesen Umständen an der Schule nicht im vollen Umfang umsetzbar.

„Obwohl wir bei jedem Projekt zuerst in den Startlöchern gestanden haben, hängen wir nun in einer Warteschleife fest“, moniert Thun. Das sei eine bedenkliche Entwicklung, vor allem im Hinblick auf die freie Schulwahl. „Gegen die Modernisierungsoffensive der anderen Schulen hat unsere gute Pädagogik kaum eine Chance“, so Thun.

Schule soll durch Abriss von Bestandsbauten wachsen

Auf Grundlage der aktuellen Raumbedarfe hat Alexandra Merten vom Architekturbüro Acollage in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und Schule einen ersten Entwurf erarbeitet und die Vorplanung im Ausschuss vorgestellt. Von ursprünglich vier städteplanerischen Entwürfen sind zwei in der engeren Auswahl geblieben: eine s-förmige Anordnung der Gebäudeelemente und ein wabenförmiger Clusterbau.

Durch den Abriss zweier Gebäude aus den 50er- und 70er-Jahren soll die Schule mit einem zweigeschossigen Neubau von 1380 auf 2000 Quadratmeter wachsen. Neben dem Erhalt des alten Baumbestands und des Schulgartens sei vor allem die Integration der Sportstätten wichtig, sagt Merten. Die rund zwei Millionen teure Sporthalle wurde erst vor sechs Jahren eingeweiht.

Der Entwurf bildet nun die Basis für die Öffentliche Ausschreibung. Mit dem konkreten Planungsbeginn für die Umbaumaßnahmen sei laut Verwaltung frühestens 2021 zu rechnen.