Trittau. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 sind am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Der Fahrer eines weißen Mercedes A 220 – ein Fahrzeug eines Carsharing-Anbieters – war offenbar auf der Flucht vor der Polizei, wurde von Beamten in einem schwarzen Zivilfahrzeug verfolgt. Den Polizisten soll der Wagen bereits in Mecklenburg-Vorpommern auf der Autobahn 24 aufgefallen sein.

An der Auffahrt Trittau-Nord zur B 404 verlor der Fahrer gegen 14.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über den Grünstreifen und krachte dann frontal in eine Leitplanke. Die Frontseite des Mercedes wurde völlig zerstört. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Sie wurden vom alarmierten Rettungsdienst versorgt und dann unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler holten mehrere Kartons aus dem Unfallwagen und stellten sie sicher. Darin sollen sich iPads und iPhones befunden haben – möglicherweise Diebesgut. Die Auffahrt Trittau-Nord wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.