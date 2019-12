Ahrensburg. In der Straße Reeshoop in Ahrensburg ist eine 63 Jahre alte Frau von einem Radfahrer bestohlen worden. Die Seniorin ging auf dem Weg in Richtung des Schwimmbades Badlantic, als sich auf Höhe der Hausnummer 30 ein Mann auf einem Fahrrad von hinten näherte. Beim Passieren entriss er ihr eine Einkaufstasche und flüchtete unerkannt in Richtung Am Alten Markt. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 4. Dezember, gegen 17.45 Uhr. Das gab die Polizei jetzt bekannt. Die Ahrensburgerin beschreibt den Dieb so: Er ist schlank, war dunkel gekleidet samt Pudelmütze. Auch das Herrenrad hatte eine dunkle Farbe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.