Bargteheide. Bei einem Verkehrsunfall in Bargteheide ist ein 25 Jahre alter Hamburger schwer verletzt worden. Der Mann war in einem VW Passat auf der Landesstraße 89 unterwegs. Auf der anderen Seite kam ihn ein 55-Jähriger aus Steinburg in einem Renault Trafic entgegen, der Richtung Bahnhofstraße fuhr. Aus noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Auch der Steinburger kam in eine Klinik, wurde allerdings nur leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr. Die Polizei beziffert den Sachschaden an beiden Autos auf rund 16.000 Euro. Die Landesstraße war zwei Stunden voll gesperrt.