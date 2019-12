Hoisdorf. Die Nachwuchsmusikanten des Jugendorchesters des Musikzuges Hoisdorf stellen sich mit einem öffentlichen Vorspielen einem breiteren Publikum am Sonnabend, 7. Dezember, vor. Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr wollen sie in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Besucher mit Werken für Holz- und Blechblasinstrumente und weihnachtlichen Klängen erfreuen.

Bei Kaffee und Kuchen, Weihnachtsgebäck und Punsch können Klein und Groß die adventliche Stimmung genießen. Kinder erhalten Gelegenheit, ganz zwanglos verschiedene Instrumente auszuprobieren. Der Musikzug ist stetig auf der Suche nach neuen Interessenten, die ein Instrument erlernen wollen und Spaß dabei haben, gemeinsam mit anderen in einem Jugendorchester zu musizieren. Wer sich für eine Ausbildung entscheidet, kann aus 20 verschiedenen Instrumenten wählen, darunter Flöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Flügelhorn, Tenor- und Waldhorn, Posaune, Bass und Schlagzeug.

Instrumente werden in der Regel vom Musikzug gestellt

Ein Vorteil der musikalischen Ausbildung ist, dass die Instrumente dafür in der Regel vom Musikzug gestellt werden können. Dadurch entstehen zunächst keine Kosten für Instrumentenmiete oder -kauf. Dirigent Jürgen Stache ist studierter Musiker und für die Ausbildung verantwortlich. Er kann auf allen Blasinstrumenten musizieren und unterrichtet sie auch.

Die Unterrichtsform ist an den Kenntnisstand des jeweiligen Schülers angepasst, erfolgt im Ensemble, in Kleingruppen oder einzeln. Wenn genügend Jugendliche einer Leistungs- und Altersstufe zusammenkommen, treten die jungen Musikanten regelmäßig als Nachwuchsorchester auf, beispielsweise beim Jahreskonzert des großen Musikzuges oder dem Amtskonzert des Amtes Siek.

Gemeinsame Ausflüge stehen auch auf dem Programm

Neben der musikalischen Ausbildung wird der Zusammenhalt in der Gruppe durch Unternehmungen gefördert. Dazu zählen Ausflüge in den Hansapark, Besuche von Schwimmbädern oder Instrumentenbauern sowie gemeinsames Grillen und Zelten. Musikfreizeiten mit musikalischer Ausbildung oder Besuche bei anderen Orchestern kommen hinzu. Wer mehr über die Ausbildung erfahren will, kommt zum öffentlichen Vorspielen oder informiert sich online unter www.musikzug-hoisdorf.de.