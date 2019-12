Barsbüttel: Theater für Kinder

Passend zur Adventszeit führt die Ratzfatz Puppenbühne ihr Stück „Kasper und das Geschenk“ im Barsbütteler Ortsteil Stemwarde auf. Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn eröffnet die Arbeitsgemeinschaft den Verkauf von Getränken und Kuchen.

Puppentheater So 15.12., 16.00, Dorfgemeinschaftshaus Stemwarde, Kronshorster Weg 7, Karte 4,–, Vorbestellung per E-Mail an info@dgh-stemwarde.de

Glinde: Musik im Gutshaus

Im letzten Monat des Jahres erhalten junge Musiker in Glinde stets eine Bühne. Anlässlich der Reihe Gutshauskonzerte treten Schüler der Musikschule Glinde sowie Nachwuchstalente aus umliegenden Gemeinden im Kaminzimmer auf. Eingeladen wurden sie von Ian Mardon, dem künstlerischen Leiter der Reihe.

Konzert Fr 6.12., 20.00, Gutshaus, Möllner Landstraße 53, Eintritt 12,– an der Abendkasse

Ahrensburg: Nacht der Lichter

Einen Taizé-Gottesdienst gibt es am kommenden Sonnabend in Ahrensburg. Im Kirchsaal Hagen erwartet Besucher mit Kerzenschein und beruhigender Musik eine entspannte Atmosphäre. Die Lieder aus der ökumenischen Gemeinschaft in Taizé in Frankreich sind kurz, einprägsam und werden oft wiederholt.

„Nacht der Lichter“ Sa 7.12., 19.00, Kirchsaal Hagen, Hagener Allee 116, Eintritt frei.

Reinbek: Geige, Klavier, Gesang

Das Duo Fjarill besteht aus Pianistin Aino Löwenmark und Violinistin Hanmari Spiegel. Es bezaubert das Publikum in Reinbek mit weihnachtlichen Songs und einem Sound, der zwischen Folk, Pop, Jazz und Klassik changiert. Die poetischen Texte werden auf Englisch, Deutsch, Schwedisch und Afrikaans zu Gehör gebracht.

Konzert So 15.12., 17.00, Schloss, Schlossstraße 5, Karte 23,–, Vvk. unter www.kultur-reinbek.de

Ahrensburg: Bus fährt zum Theater

"Vor Sonnenaufgang" von Ewald Palmetshofer im Theater Lübeck.

Foto: KERSTIN SCHOMBURG / Kerstin Schomburg

Der Stormarner Theaterbus fährt ins Theater nach Lübeck. In den Kammerspielen wird am Freitag, 10. Januar (18 Uhr), das berührende Drama „Vor Sonnenaufgang“ nach Gerhart Hauptmann gezeigt. Der Bus hält in Grönwohld, Hoisdorf, Ahrensburg, Bargteheide und Elmenhorst.

Theaterfahrt Fr 10.1., Anmeldung bis Montag, 16. Dezember, unter Tel. 0451/708 82 20, dort auch weitere Infos zu Abfahrtszeiten und Kosten

Lütjensee: Konzert besuchen

„Musik zur Adventszeit“ – unter diesem Titel steht am Sonnabend ein Konzert in der Lütjenseer Tymmo-Kirche. Zu hören sind die Tymmo-Kantorei sowie die Bodelschwingh-Kantorei aus Lübeck. Die Leitung von Chor und Orchester liegt in den Händen von Rebecca Poesch.

Konzert Sa 7.12., 18.00, Tymmo-Kirche, Möhlenstedt 7A, Karten 16,– im Vvk.: Apotheke Lütjensee, Up de Höh 1, Eintritt an AK: 20,–