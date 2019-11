Grosshansdorf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt im Schloss Bellevue in Berlin 13 Frauen und elf Männer für ihren Einsatz im Bildungswesen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Darunter war auch Klaus Müller, der langjährige Schulleiter des Emil-von-Behring-Gymnasiums der Waldgemeinde Großhansdorf.

Europäischer Gedanke wird im Schulalltag gelebt

Dieser hat dort eine der ersten Europaschulen in Schleswig-Holstein etabliert. Der europäische Gedanke wird dort im Schulalltag gelebt, durch Wissensvermittlung, Begegnung und Dialog mit Menschen anderer Länder. Klaus Müller wurde zudem geehrt, weil sein Engagement weit über seine Schule hinausging. So initiierte er zum Beispiel den Verein der Europaschulen Schleswig-Holstein, dessen Vorsitzender er bis heute ist, und beteiligte sich an der Gründung des Bundesnetzwerks Europaschule. Mit seinem Verein fördert er Lehrer und Schüler durch Fortbildungen, Stipendien und Planspiele. Darüber hinaus machte er sich stark für das Projekt „Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule“.