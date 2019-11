Bad Oldesloe. Da es im laufenden Jahr bei der Abrechnung der Abfallentsorgung zu einem Entgeltüberschuss von 595.000 Euro gekommen ist, bleiben die Müllgebühren im Kreis Stormarn im kommenden Jahr weitgehend stabil. Die SPD-Kreistagsfraktion hat im Umweltausschuss unterdessen eine Senkung der Gebühren für die Abgabe von Grünschnitt beantragt, ist damit aber gescheitert. „Damit steigt die Gefahr, dass Bürger ihren Grünschnitt einfach in den Wald oder die Feldmark kippen“, so der sozialdemokratische Abgeordnete Heinz Hartmann.

Mülltourismus führt im Kreis Stormarn zu viel Unmut

Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) hatte zu Beginn des Jahres die Gebühren für 100 Liter von einem Euro auf 1,80 Euro angehoben. Begründet wurde dies damit, dass sowohl Lohn- als auch die Transport- und Energiekosten spürbar gestiegen seien. Hinzu komme die neue Lkw-Maut auf Bundesstraßen. Schließlich hätten sich die Entsorgungskosten bei der Abfallbehandlung erhöht, unter anderem durch verschärfte gesetzliche Umweltauflagen. Ein Beispiel sei die Aufbereitung des Grünabfalls zu Qualitätskompost.

„Die Verwertung ist selbst jetzt nicht kostendeckend“, sagt Geschäftsführer Dennis Kissel. Im Übrigen sei es aber eine Tatsache, dass der Recyclinghof in Reinbek auch von vielen Kunden mit Ratzeburger Kennzeichen angefahren werde. „Weil im Herzogtum Lauenburg für den Kubikmeter Grünschnitt 18 statt 10 Euro wie bislang in Stormarn fällig werden, entstand ein Mülltourismus, der zu viel Unmut bei den Südstormarnern geführt hat“, so Kissel.

Absenkung der Gebühren hätte zu 75.000 Euro Mehrkosten geführt

Die SPD hatte nun im Umweltausschuss die Absenkung der Gebühren auf 1,50 Euro für 100 Liter gefordert. Das hätte laut Kissel zu Mehrkosten von rund 75.000 Euro für die AWSH geführt. Auch Vertreter der anderen Parteien im Kreistag wollten den Antrag der SPD-Fraktion nicht unterstützen. Nach Ansicht der Grünen-Fraktionschefin Sabine Rautenberg könne die bloße Drohung einer illegalen Entsorgung von Grünschnitt kein hinreichender Grund für eine Reduzierung der Gebühren sein. Ebensowenig komme für sie eine Umlegung dieser Entgelte auf die Müllgebühren für alle in Frage.

So konterte der AWSH-Chef den Verweis auf die Praxis in der benachbarten Großstadt: „In Hamburg ist die Abgabe von Grünschnitt zwar kostenlos. Sie ist aber in den Müllgebühren bereits eingepreist“, erklärte Kissel. Das halte er mit Blick auf Stormarn aber für keine faire Lösung. Wenn dessen Bürger, die zu 40 Prozent in Mehrfamilienhäusern wohnen, mit diesen Kosten belegt würden, wäre das Verursacher-Prinzip de facto außer Kraft gesetzt.

Die Vermüllung der Landschaft resultiere im Übrigen zumeist aus der illegalen Entsorgung von Elektroschrott, Bauschutt und Entrümpelungen. Und das trotz des kostenfreien Angebots der Abholung nach Terminvereinbarung. „Dass sich viele alte Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner sogar im näheren Umfeld der Recyclinghöfe finden lassen, macht mich immer wieder fassungslos“, sagt Dennis Kissel.