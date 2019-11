Reinbek. Schrecksekunde für Schüler, Eltern und Lehrer am Donnerstagmorgen in Reinbek: Die Gemeinschaftsschule Mühlenredder musste nach einer Bombendrohung geräumt werden. Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg war die Drohung gegen die Schule bereits am Mittwochabend um 22.30 Uhr per E-Mail eingegangen. Nachdem die Schule diese am Donnerstagmorgen gelesen hatte, wurde die Polizei alarmiert.

Polizei evakuierte auch benachbarte Kindertagesstätte

Am Donnerstagmittag war die Polizei noch mit mehreren Beamten und Sprengstoffspürhunden vor Ort und durchsuchte das Gebäude. Über die genaue Zahl der Beamten machte die Polizei keine Angaben. Auch ein Rettungswagen sei vor Ort. In der Gemeinschaftsschule Mühlenredder waren am Donnerstag weniger Personen als üblich anwesend, da der reguläre Unterricht ohnehin ausfiel. Stattdessen war ein Elternsprechtag geplant. Zur Sicherheit wurden auch eine Kita und eine Flüchtlingsunterkunft neben der Gemeinschaftsschule evakuiert.

Lesen Sie auch:

Bombendrohung an Schule war Fehlalarm

Amokdrohung: Polizei kontrolliert Bargteheider Schule

Amokdrohung an zwei Schulen und Kita – 1000 Kinder betroffen