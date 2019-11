Bargteheide. Die Enkelkinder in Acryl, Papierkunst und ein bedeutungsschwerer Affe – die Jahresschau des Kunstkreises Bargteheide verspricht große Vielfalt. 13 Künstler zeigen im Alten Stellwerk eine Auswahl der Werke, die sie im Lauf des Jahres angefertigt haben.

Bei der Vernissage gibt’s Jazz von Ella Burkhardt aus Hammoor

Die Ausstellung öffnet am Freitag, 29. November, mit einer Vernissage und jazzigen Klängen von Ella Burkhardt aus Hammoor. Papier in unterschiedlichen Formen ist erneut das Thema von Hildegard Mann. Für ihr Werk hat Mann Familienanzeigen und Artikel aus dem Kunstmagazin „Art“ in Streifen geschnitten und aufgeklebt. Ein anderes Bild ziert feiner Papierschnee aus der Kaffeemühle. „In den Bildern steckt nicht nur Lebendigkeit“, sagt Mann. „Die Rückwärtsentwicklung von der bedruckten Seite zum gemahlenen Papier kann auch auf unser Leben übertragen werden.“

Doris Walther zeigt Fotografien von Eiskristallen, Lucia Schoop Einblicke in verborgene Gärten und Tom Stellmacher eine zeichnerische Familienidylle. Werke, die aus dem Können der Kunstschaffenden entstanden sind, gewürzt mit einer Prise Zufall und Spontanität. „Ich fange ohne spezielles Ziel an und arbeite bis zur Zufriedenheit“, sagt Hannelore Beckers. „Es ist ein spannender Vorgang, bei dem das Ende nicht absehbar ist.“

Sie habe durch ihren Beruf als Gebrauchsgrafikerin gelernt, handwerklich mit dem Pinsel umzugehen. Dennoch stelle sie die malerischen Elemente in den Vordergrund. „Mal geht es in Richtung Buchstaben, mal schleichen sich geometrische Strukturen ein“, sagt Beckers. „Aber immer mit einer großen Portion Lebendigkeit.“