Bargteheide. Erstmals hat der Bargteheider Rotary Club 5750 Euro aus einem neuen Förderfond verteilt. Über einen Zuschuss von bis zu 1500 Euro freuen sich fünf gemeinnützige Projekte. Bewerben konnten sich Vereine, Verbände, Schulen und Einzelpersonen aus Bargteheide und der Umgebung.

Mit dabei ist die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen BEST aus Ahrensburg, die den Zuschuss von 750 Euro für einen Tanz- und Bewegungs-Workshop eingesetzt hat. Jeweils 1500 Euro verwenden die Bargteheider Stadtmusikanten für die musikalische Erziehung benachteiligter Kinder sowie das Eckhorst Gymnasium Bargteheide für einen Workshop zur Erhöhung der Medienkompetenz. 1000 Euro fließen in die Arbeit des Großhansdorfer Vereins Pryvit und des Pfadfinder-Stamms Nepomuk aus Bargteheide. „Es geht nicht darum, inhaltlich neue Bereiche zu finden“, sagt Landrat und Rotarier Henning Görtz. „Wir wollen unsere Aktivitäten stärker bündeln und in der Region bleiben.“ Bewertet wurden Bewerber von einer Jury der Rotarier, zu der auch Susanne Steinmeier, Schulleiterin der Albert-Schweizer-Schule, zählte. Der Förderfond umfasst maximal 10.000 Euro und wurde jetzt noch nicht voll ausgeschüttet. „Noch konnten wir alle Initiativen unterstützen“, sagt Rotary-Präsident Rüdiger Huhn. „2020 erwarten wir eine höhere Beteiligung.“