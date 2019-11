Ahrensburg. Jahrelang waren sie unbenutzt, die ehemaligen Räume von Fisch Schloh im City Center Ahrensburg (CCA). Doch nun ist ein Ende des Leerstands am Ausgang Große Straße in Sicht. „Das neue Restaurant will definitiv noch dieses Jahr eröffnen“, sagt Gernot Falk, Geschäftsführer der ILG Assetmanagement, die das CCA betreibt.

Wie das Abendblatt berichtete, will ein italienisches Restaurant in den Teil der freien Fläche einziehen, der von der Großen Straße aus gesehen auf der rechten Seite liegt. „Die Umbauarbeiten haben länger gedauert, und dadurch hat sich auch die Eröffnung verzögert“, sagt Gernot Falk. Die Inhaber des neuen Lokals waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Und auch in die linke Seite der Leerstandsfläche könnte ein Gastronomiebetrieb einziehen. „Wir führen dazu derzeit noch Verhandlungen mit einem Fast-Food-Anbieter“, sagt Falk. Der Geschäftsführer kündigt zudem an, dass es im CCA demnächst eine Hygienestation zum Händereinigen und eine Servicestation für Fahrräder geben soll.