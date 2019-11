Ahrensburg. Mit Standing Ovations haben Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Besucher bei der Stadtverordnetenversammlung Ahrensburgs langjährigen Stadtjustiziar Thomas Reich in den Ruhestand verabschiedet. „Wir sind alle sehr dankbar für Ihren Einsatz“, sagte Bürgervorsteher Roland Wilde (CDU). Er überreichte dem 66-Jährigen zum Abschied eine Flasche Wein, Blumen und ein persönliches Fotopuzzle, das den Stadtjustiziar an seinem Schreibtisch im Ahrensburger Rathaus zeigt. Mehr als 35 Jahre hat Thomas Reich dort gearbeitet.

Der damalige Bürgermeister Manfred Samusch stellte ihn zum 1. August 1984 ein. Reich hatte sich zuvor im Auswahlverfahren gegen 31 Bewerber durchgesetzt. Auch die Stadtverordneten votierten einstimmig für den Mann, der in Ahrensburg aufgewachsen ist. Sein Abitur machte er an einem Wirtschaftsgymnasium in Hamburg, studierte dann Jura. Vor seinem beruflichen Wechsel von Hamburg nach Ahrensburg war er schon jahrelang Mitglied der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr gewesen.

2009 kandidierte Reich als Bürgermeister

In der Verwaltung machte Reich verschiedene Umstrukturierungen mit, war zuletzt Leiter des Fachbereichs II Sicherheit, Schulen und Soziales. 2009 kandidierte er als Bürgermeister, unterlag aber gegen Michael Sarach. „Die Tätigkeit des Stadtjustiziars ist nicht immer eine Freude, weil man auch Ergebnisse vertreten muss, die nicht gewünscht sind“, sagte Reich in seiner Abschiedsrede. Er freue sich aber, dass die Stadt an dem Amt festhalte und einen neuen Justiziar einstellen wolle.