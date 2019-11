Reinbek. Wenn er über das neue Online-Arbeitsinstrument berichtet, sprudelt Reinbeks Bauamtsleiter nur so vor Begeisterung: „Das ist ein tolles Tool, sehr flexibel, innovativ und schnell.“ Weil selbst die Verwaltung mit der Beantwortung von Anfragen nicht zufrieden war, stand am Anfang die Frage: Wie können die Mitarbeiter des Rathauses schneller reagieren?

Die Antwort fand Reinbek in dem Online-Wegewart „Meldoo“. Schon Anfang Dezember sollen 100 Mitarbeiter unter anderem des Bauamtes, Hausmeister und des Betriebshofs geschult werden. Derweil programmieren Entwickler der Firma Leanact aus Braunschweig noch, um „Meldoo“ an die Reinbeker Bedürfnisse anzupassen.

Bundesweit App in 30 Kommunen im Einsatz

Bundesweit ist die App in etwa 30 Kommunen im Einsatz, vor allem in Niedersachsen. Von Januar an sollen auch die Reinbeker Fotos mit einfachen Kommentaren per App hochladen können. Im Rathaus ploppt die Meldung auf dem Stadtplan am Standort auf. Der Bürger kann den Status ähnlich wie bei einem Paket weiterverfolgen: Auftrag erteilt, Auftrag erledigt, dann verschwindet seine Info wieder von der Karte.

Der Hinweis auf ein umgefahrenes Schild etwa landet direkt bei der Verkehrsaufsicht. Auch eine kurze Antwort wie „Machen wir sowieso nächste Woche, vielen Dank“ ist über die App möglich. Klickt ein Mitarbeiter die Meldung an, ist er verantwortlich für die Bearbeitung. Sobald ein Ticket an die zuständige Abteilung vergeben ist, ändert sich der Status auf „Auftrag erteilt“.

Die Erprobung läuft zunächst intern

In der Abteilung blinken auf dem Stadtplan die Tickets auf. Die Erprobung läuft zunächst intern. Im Januar soll das System für Bürger freigeschaltet werden, sämtliche Meldungen sollen auf der Karte öffentlich sichtbar sein. Über bestimmte Handys ist auch ein interner Kommentar, etwa vom Vorgesetzten, möglich. Verkehrsaufsicht, Tiefbau und Stadtbetrieb sollen zudem ihre Baustellen samt Sperrungen und deren Dauer ankündigen sowie untereinander besser abstimmen, weil Überschneidungen sofort sichtbar werden.

„Die Kollegen sind dann gezwungen, konkrete Daten und den Ort einzugeben“, sagt Sven Noetzel über die Projekte. „Wir sind begeistert. Jetzt muss es nur noch funktionieren.“ Er brennt darauf loszulegen.

Aber auch Briefe der Reinbeker werden ins System eingespeist, sagt Noetzel. Im Zweifel werden er oder Kollegen einfach zurückrufen, um Fragen zu beantworten.