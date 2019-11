Bargteheide: Adventskonzer op Platt

Jonas Kröning, Eddi Buzckowski und Cord Denker (v.l.). laden zum Mitmachkonzert nach Bargteheide.

Foto: Privat / HA

„Dat geiht op Wiehnachten to“ lautet der Titel eines Mitsingkonzerts mit plattdeutschen Liedern und Texten in der Kirche Bargteheide. Jonas Kröning, Eddi Buzcowski und Cord Denker bilden die Drei-Generationen-Band, die die Sänger mit Akkordeon, Geige und Gitarre begleitet. In der Pause stehen Getränke bereit.

Mitmachkonzert Fr 29.11., 19.30, Kirche Bargteheide, Lindenstraße 2, Eintritt frei, Spende erbeten

Reinfeld: Wege zur inneren Ruhe

Warum fällt es vielen Menschen so schwer, gelassen durch das Leben und den Alltag zu gehen? Antwort auf diese Frage liefert Elisabeth Zettler in einem Vortrag der Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs“ in Reinfeld. Die Referentin zeigt Wege auf, wie die Zuhörer zu innerer Ruhe und damit mehr Lebensqualität finden können.

Vortrag Mi 27.11., 18.00–20.00, Wohnanlage Claudiushof, Matthias-Claudius-Straße 1–5, Eintritt frei

Reinbek: Klassiker mal anders

Darsteller Bernd Lafrenz bringt „Romeo und Julia“ als Ein-Mann-Stück auf die Bühne. Dabei wechselt er sekundenschnell die Rollen und erfindet sogar einige hinzu. In seiner Parodie verleiht er seiner Shakespeare-Inszenierung einen ganz speziellen Reiz, anrührend und komisch zugleich.

Theater Do 28.11., 20.00, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, Karten 18,–, Vvk.: KulturKasse Stadtbibliothek, Hamburger Straße 8, und AK

Bargteheide: Wasserpflanzenbörse

Wer sucht neue Wasserpflanzen? Am Sonnabend, 30. November, ist große Zierfisch- und Pflanzentauschbörse.

Foto: ATB / atb

Bei der Zierfisch- und Pflanzentauschbörse des Aquarien-Terrarien-Vereins Bargteheide bieten Züchter eine große Auswahl an Tieren und Pflanzen in rund 80 Becken an. Die Vereinsmitglieder wissen Rat bei aquaristischen Problemen und helfen mit kostenlosen Wassertests weiter.

Börse Sa 30.11., 14.0016.00, Mehrzweckhalle der Albert-Schweitzer-Schule, Eingang an der Lindenstraße, Eintritt Erw. 1,–, Kinder frei

Bargteheide: Bildershow über Polen

„Den Nachbarn entdecken“ heißt es bei der Bildershow von Martin Franz in Bargteheide. Gemeint ist nicht die direkte Nachbarschaft, sondern unser Nachbarland Polen, genauer das Tal der oberen Narew und seine Dörfer. In seinem Vortrag zeigt Franz ein vom Tourismus weitgehend unberührtes ostpolnisches Kleinod.

Polen-Bildervortrag Do 28.11., 19.30, Stadthaus Bargteheide, Am Markt 4, Eintritt 7,50

Bad Oldesloe: Konzert zur Marktzeit

Der Posaunenchor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Oldesloe gestaltet das Konzertchen zur Marktzeit an diesem Sonnabend. Die Musiker bringen adventliche Musik von Henry Purcell und Richard Roblee zu Gehör. Die Zuhörer sind eingeladen mitzusingen und sich auf die Friedensbotschaft von Advent und Weihnachten einzustimmen. Der Eintritt ist frei.

Konzertchen Sa 30.11., 11.00–11.30, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8