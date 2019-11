Bad Oldesloe/Reinfeld. Elf Monate konnte sich der Weihnachtsmann ausruhen. Jetzt wird er in Reinfeld und Bad Oldesloe geweckt. Damit beginnt in beiden Städten offiziell die Vorweihnachtszeit. In Reinfeld musste sich Santa Claus zehn Jahre lang selbst den Wecker stellen, bis der Handelsverein Reinfeld (HVR) die Tradition im vergangenen Jahr wieder aufleben ließ.

„Vor allem bei den Kindern ist das Weihnachtsmannwecken immer sehr beliebt gewesen“, sagt Martin Huss, der sowohl den außergewöhnlichen Weckdienst als auch den Reinfelder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geplant hat. „Letztes Mal lief das alles noch etwas chaotisch ab, aber aus den Kinderkrankheiten haben wir gelernt“, sagt der Veranstalter. Unter anderem war der zeitliche Ablauf etwas durcheinander geraten. Dieses Mal soll alles nach einem festen Zeitplan ablaufen. Am Freitag (29. November) können sich die Eltern mit ihren Kindern ab 18.30 Uhr am Rathausvorplatz einfinden. Nach einer Begrüßung soll der Weihnachtsmann dann pünktlich um 19 Uhr geweckt werden.

An den Foodtrucks gibt es Gerichte aus der Region

Der Reinfelder Weihnachtsmarkt wird bereits drei Stunden vorher eröffnet. Ab 16 Uhr beginnen Gastronomen und Aussteller mit dem Verkauf. Laut Martin Huss soll es 25 Buden und Pagodenzelte geben. Unterstützt wird der Markt vom Handelsverein Reinfeld. HVR-Mitglied Armin Adib-Moghaddam hofft auf viele Besucher: „Es wäre schön, wenn ganz viele Reinfelder kommen und unser Engagement nicht als selbstverständlich ansehen.“ Denn der Weihnachtsmarkt lebe vor allem von den Menschen, die mitmachen.

An Foodtrucks wird es Gerichte mit regionalen Zutaten geben, die meisten Händler und Kunsthandwerker kommen aus der Umgebung. Unter anderem Töpferin Nadja Birnbaum aus Heidekamp und der Reinfelder Kettensägenkünstler Tobias Pantwich. Die Oldesloer Wollschwalben verkauften gestrickte Accessoires für den guten Zweck und ein Weihnachtself wird Kindern Geschichten erzählen.

Stadtverwaltung rechnet mit 1000 Kindern

Auch ein Bühnenprogramm ist geplant. Im Anschluss an das Weihnachtsmannwecken werden am Freitag „Two Moods“ auftreten, am Sonnabend von 16 Uhr an dann der Bargteheider Allround-Musiker Jörg Wagenknecht alias Georgie Carbutler, und am Sonntag ab 12 Uhr der Pianist Klaus Porath. Ebenfalls am 29. November wird in Bad Oldesloe der Weihnachtsmann geweckt, allerdings schon von 16.30 bis 18 Uhr. Wie es die Tradition will, wird sich auch die Freiwillige Feuerwehr daran beteiligen und Santa Claus nach dem Aufstehen mit der Drehleiter von einem der Balkone „retten“. Anschließend verteilt der dickbäuchige Wohltäter Süßigkeiten.

Für viele Familien gehört das Weihnachtsmannwecken bereits fest zur vorweihnachtlichen Planung. Die Stadtverwaltung rechnet in diesem Jahr mit 1000 Kindern. Auch in Bad Oldesloe wird es in diesem Jahr vor dem Kultur- und Bildungszentrum mit dem „Oldesloer Weihnachtszauber“ (28. November bis 24. Dezember) einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Pagodenzelten geben.

Mini-Weihnaxhtsmarkt wird aufwendig geschmückt

Das Team vom Wir-Verein (v. l.): Michael Rathmann, Günter Knubbe, Stefan Krol, Ruth Schön, Yannic Reimann, Detlef Giesler.

Foto: Finn Fischer

Es ist das erste Mal, dass auch vor dem KuB Buden aufgebaut sein werden. Es ist der Ersatz für den kleinen Weihnachtsmarkt, der in den vergangenen Jahren in einem Teil der Mühlenstraße aufgebaut war. Dieser wird diesmal ausfallen. Nicht aber der „Weihnachtsmarkt am Mühlrad“. Nachdem der Oldesloer Wir-Verein für ein Jahr pausiert hat, wird es nun am Wochenende vor Heiligabend (19. bis 22. Dezember) wieder „Schleswig-Holsteins wohl kleinsten Weihnachtsmarkt geben“, wie Vereinsvorsitzender Günther Knubbe sagt. Zehn Stände mit elf Ausstellern wird es geben. Darunter Kunsthandwerker sowie ein Mutzen- und Glühweinstand.

„An allen Tagen wird es Musik geben und am Sonntag kommt der Weihnachtsmann“, sagt Knubbe. Geschmückt wird der Mini-Weihnachtsmarkt aufwendig mit rund 5000 LED-Lampen. Schüler schmücken Weihnachtsbäume, die am Sonntag bei einer Siegerehrung prämiert werden.