Barsbüttel . In der Straße Hanskampring in Barsbüttel ist am Dienstagmorgen eine Lagerhalle abgebrannt. Die Ortswehren aus Barsbüttel, Willinghusen, Stemwarde und Stellau waren mit rund 40 Kräften vor Ort und benötigten rund dreieinhalb Stunden, um die Flammen zu löschen.

Die Halle war rund 15 Meter lang und zehn breit, aus Blech erbaut und laut Gemeindewehrführer Frank Becker mit einem Zeltdach versehen. „Das Feuer hat auch mehrere Elektromaschinenteile sowie einen Gabelstapler zerstört“, sagt Barsbüttels Feuerwehrchef. Er hält einen technischen Defekt für möglich. Personen seien nicht verletzt worden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen, genauso wenig zur Brandursache. Das Feuer war gegen 5.30 Uhr ausgebrochen. Das dort ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung von Dreh- und Frästeilen.