Bargteheide. Die Idee zu den Mitfahrbänken hatte eine interfraktionelle Frauengruppe, die sich in der 13.700-Einwohner-Gemeinde Barsbüttel im vergangenen Jahr gründete. Inzwischen ist sie auch im Amt Bargteheide Land angekommen. Dort gibt es vier Bänke in der Gemeinde Bargfeld-Stegen, je drei in Jersbek und Tremsbüttel und je zwei in Elmenhorst und Sülfeld. Und nun auch fünf im Stadtgebiet Bargteheide: Am Seniorendorf stadtein- und auswärts, an der Jersbeker Straße, am Eckhorst, gegenüber dem Amt Bargteheide-Land sowie am Tremsbütteler Weg 34.

Mitfahrbänke vor allem für ältere Menschen gedacht

„Wir halten dieses Angebot für eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr“, sagt Ulrich Bärwald, bei der Amtsverwaltung Bargteheide-Land zuständig für die Umsetzung dieses Projektes. Die Umlandgemeinden möchten ihren Bürgern die Fahrt in die nächste Stadt, nach Bargteheide, Bad Oldesloe oder Bad Segeberg und zurück erleichtern. „Zumal der öffentliche Personennahverkehr in der Fläche vielfach zu wünschen übrig lässt“, so Bärwald.

Er kann sich gut vorstellen, dass dieses Jahr nur der Auftakt ist. Bei entsprechender Nutzung der Bänke durch die Bürger könne das Projekt im nächsten Jahr noch deutlich ausgeweitet werden.

Mitfahrbänke sind vor allem für ältere Menschen ohne eigenes Auto gedacht, um ihnen das Einkaufen oder den Arztbesuch zu erleichtern. Doch auch Jugendliche sollen auf diese Weise schneller und sicherer in die nächste Stadt kommen. Bei dem in anderen Landesteilen schon erfolgreich praktizierten Projekt, werden Autofahrer gebeten, an den Stationen wartende Mitbürger in den gewünschten Zielort mitzunehmen.

Ausklappbare Schilderzeigen das Fahrtziel an

Dafür gibt es in den Gemeinden festgelegte Standorte, die mit eben solchen Mitfahrbänken ausgestattet werden. Und mit einem Haltestellenschild gekennzeichnet sind. Der Zielwunsch kann durch den Wartenden mittels unterschiedlicher, ausklappbarer Schilder für Vorbeifahrende deutlich signalisiert werden. Für die Mitnahme sind vorab keinerlei Anmeldungen erforderlich.

Die Aktivregion Alsterland konnte von dieser Idee zur Stärkung der Mobilität gerade im ländlichen Raum überzeugt werden. Sie hat die Mitfahrbänke mit knapp 16.000 Euro aus dem neuaufgestellten Regionalbudget gefördert. Damit konnten 80 Prozent der Gesamtkosten für insgesamt 20 Bänke gedeckt werden, die von einem Hersteller im Norden des Landes stammen.