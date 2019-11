Ahrensburg. Es mag wohl kaum einen Opern-Fan geben, der ihren Namen nicht kennt: Die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender hat 33 Jahre im Rampenlicht der großen Opernbühnen dieser Welt gestanden, mit den berühmtesten Dirigenten ihrer Zeit zusammengearbeitet und sich zudem als exzellente Kammersängerin einen Namen gemacht. Unvergessen ihre Paraderolle als Octavian im „Rosenkavalier“ oder als Dorabella in Mozarts „Così fan tutte“.

Fass­baender erzählt mit großer Offenheit und viel Humor

Brigitte Fassbaender heute. Sie ist im Marstall zu Gast.

Foto: Marc Gilsdorf

Über ihr erfülltes Künstlerleben hat Fassbaender ein Buch geschrieben, das kürzlich unter dem Titel „Komm’ aus dem Staunen nicht heraus“ erschienen ist. Sie stellt es an diesem Mittwoch, 27. November (20 Uhr), in Ahrensburg vor. Was sie über ihre Erlebnisse und Begegnungen zu berichten hat, ist so unterhaltsam wie aufschlussreich. Eine Lesung, die sich nicht nur für Liebhaber klassischer Musik lohnen dürfte, sondern für alle, die sich für die Welt des Theaters und die lebendigen Erinnerung einer großen Künstlerin interessieren.

Fass­baender erzählt mit großer Offenheit und viel Humor, die Episoden geben Einblicke in ihr spannendes Leben mit seinen Höhen und Tiefen, gleichermaßen berührend wie inspirierend. Damit keine Lesung der anderen gleicht, sucht die Künstlerin für jeden Spielort eigens andere Textstellen heraus.

Danach gefragt, was Musik für sie bedeutet, sagt Fassbaender: „Musik war für mich sozusagen ein selbstverständliches Lebensmittel.“ Als Erstes habe ihr die Stimme ihres Vaters, des Baritons Willi Domgraf-Fassbaender, Musik vermittelt. Da ihre Mutter zu jedem seiner Auftritte gegangen sei, sei diese Prägung wohl schon vorgeburtlicher Natur. Musik sei eine individuelle Erfahrung, könne befreien, aufrichten, bewirken, dass Probleme von einer anderen Warte aus betrachtet werden könnten, und wirke sich stimmungsfördernd aus. „Wenn ich Johann-Strauss-Walzer gehört habe, war ich immer guter Laune“, so Fassbaender.

Die Achtzigjährige erhält Anfragen aus aller Welt

Nach Beendigung ihrer Sängerkarriere 1995 startete sie die zweite als Regisseurin, Intendantin und Gesangslehrerin. Aktuell gibt die Achtzigjährige, die Anfragen aus aller Welt erhält, Meisterkurse, die sie nach München, Dresden, Hamburg und Linz führen. Und nebenbei bereitet sie drei Inszenierungen für die nächste Spielzeit vor. Kein Wunder, dass für manches einfach die Zeit fehlt. Wie für das Saxofon und die Gitarre, die sie besitzt und neben Klavier und Mundharmonika gern gelernt hätte.

Eltern empfiehlt sie, Kinder frühzeitig mit klassischer Musik vertraut zu machen. Sie sagt: „Damit nehmen sie ihren Kindern Schwellenängste und ermöglichen ihnen wichtige Erfahrungen.“

Literatur Live Mi 27.11., 20.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte 13,–/6,50, Vvk. : Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a