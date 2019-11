Reinbek. Mit 25 Jahren ist Niklas Schwab jetzt der jüngste Ausschussvorsitzende der Stadt. Der CDU-Stadtverordnete ist gerade für seinen Kollegen Daniel Goldner, der aus Reinbek weggezogen ist, als Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses nachgerückt und hat bereits seine erste Sitzung gemeistert. Am liebsten hätte der Energie geladene junge Mann diese bis Mitternacht durchgezogen, hätte ihn nicht ein FDP-Antrag auf Unterbrechung gebremst.

Ausbildung und Studium sind Schwab wichtig

So glaubt man es ihm sofort, wenn er sagt: „Ich diskutiere einfach gern. Das ist mein Hobby.“ Im Alter von 18 Jahren war er 2013 bei seinem ersten Mandat bereits der jüngste Stadtverordnete Reinbeks. Jetzt ist Schwab in der zweiten Wahlperiode noch einen Schritt weiter. Doch wer den Studenten der Betriebswirtschaft an der Leuphana-Uni in Lüneburg und Hobby-Jäger in die Schublade „ambitionierter Nachwuchs-Politiker“ stecken will, der irrt. „An erster Stelle steht bei mir das Studium und die Ausbildung.“ Vor seiner ersten Kommunalwahl und bevor er das Amt des Ausschussvorsitzenden übernahm, sei er jeweils von Parteikollegen angesprochen worden. Von allein wäre er nicht auf die Idee gekommen.

Schnell stellte der junge Mann fest: „Politik macht Spaß. Und wer etwas gestalten will, muss auch partizipieren und Verantwortung übernehmen“, sagt er. Schwab hat so viel Spaß daran, dass er in der Woche oft bis zu vier Abendtermine wahrnimmt. Mit seinen Freunden trifft er sich trotzdem. Auch wenn die andere politische Positionen haben, fänden diese sein politisches Engagement gut. Das Interesse an der Politik wurde schon früh geweckt: „Das hat mein Großvater verzapft. Er hat sich immer mit mir über Politik unterhalten.“

Nach einem Unfall musste er mit Sport aufhören

Mit 16 Jahren, nach einem kleinen Unfall auf einem Trampolin, musste Niklas Schwab mit dem Sport pausieren. Schule lastete ihn nicht aus: „Zu meiner Zeit gab es noch keinen Ganztag, ich hatte einen komprimierten Stundenplan.“ Bewusst suchte er nach einer sinnvollen Tätigkeit. „Ich hatte keine Lust auf Modelleisenbahnen.“ Also schaute er sich bei der Jungen Union um, bei den Jungen Liberalen und bei den Jungsozialisten. Seine Wahl fiel auf die JU. „Vor allem wegen der Inhalte.“ Aber auch, weil Schwab dort das Gefühl gehabt habe, jeder dürfe sich äußern und werde – unabhängig von seiner Meinung – als Person angenommen. „Ein Jahr später bin ich in die CDU eingetreten“, erzählt er.

Heute reize ihn vor allem das Thema Stadtentwicklung. „Wenn es um Nachverdichtung, neue Baugebiete und um die Erhaltung von Grün in der Stadt geht, sieht man Veränderungen am deutlichsten“, sagt er. Privat ist der Jungpolitiker gern mit Jagdhündin Fenna unterwegs. Auf der Jagd geht es ihm aber auf keinen Fall um Freude am Töten. „Ich habe im Gegenteil großen Respekt vor Tieren und dabei nie ein euphorisches Gefühl“, sagt Niklas Schwab. Da er zwar selten, aber doch Fleisch esse, sei es ihm wichtig zu wissen, dass das Tier zuvor ein gutes Leben gehabt habe.