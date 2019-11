Ahrensburg. Zahlreiche Bahnfahrer haben am Montag vergeblich vor dem Reisezentrum am Ahrensburger Bahnhof gewartet. Doch die Türen blieben verschlossen. „Ich habe versucht, über verschiedene Service-Nummern der Bahn Informationen zu erhalten, wurde aber immer nur weitergeleitet“, sagt ein Ahrensburger empört. Mit gut zwei Dutzend weiteren Fahrgästen habe er am Morgen vor der Servicestelle ausgeharrt.

Bahnsprecherin spricht von einem „Ausnahmefall“

„Die Mitarbeiterin des Reisezentrums ist kurzfristig krank geworden“, sagt eine Bahnsprecherin auf Abendblatt-Anfrage. Deshalb müsse das Reisezentrum den gesamten Montag geschlossen bleiben. Aus diesem Grund sei auch niemand am Bahnhof gewesen, der die Fahrgäste über die Gründe für die Schließung habe informieren können. „Das ist ärgerlich – aber ein Ausnahmefall“, betont die Sprecherin. Ob das Reisezentrum am Dienstag wieder geöffnet habe, sei noch unklar. Bisher sei ihr aber nichts Gegenteiliges bekannt.

Normalerweise können Kunden dort montags bis freitags von 8.15 bis 12.15 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr Fahrkarten kaufen. Sonnabends hat die Servicestelle von 8.15 bis 13.45 Uhr geöffnet.