Politik, Justiz, Sport Das wird diese Woche wichtig in Stormarn

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist heute Abend eines der Themen bei der Stadtverordneten-Versammlung in Ahrensburg.

In Ahrensburg sprechen die Politiker heute Abend über bezahlbaren Wohnraum. In Bad Oldesloe geht’s am Donnerstag um lästige Krähen.