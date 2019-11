Ahrensburg. Jedes Jahr aufs Neue freuen sich viele Menschen auf diese Zeit: Es ist Weihnachtsmarkt-Saison. Dick eingepackt trinken Besucher wärmenden Glühwein und ein Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Zur Einstimmung auf die Adventszeit stellt das Abendblatt Adventsmärkte und Basare in Stormarn und Umgebung vor.



AHRENSBURG

Der Adventsmarkt des Bürgervereins auf dem Ahrensburger Rondeel hat fast täglich geöffnet. Bei den Buden werden Leckereien wie Schmalzgebäck und Glühwein angeboten. Besucher können zudem Stricksachen kaufen, deren Erlös für humanitäre Hilfe in der Partnerstadt Vilijandi/Estland gedacht ist. Für Kinder steht wieder das Karussell bereit.





Zum 53. Mal gibt es einen Adventsbasar im Kirchsaal Hagen. Es gibt Briefkarten und Weihnachtsschmuck zu kaufen. Beim Weihnachtsmarkt an der Schloßkirche stellen Vereine ihre Arbeit vor, es gibt Süßes, Herzhaftes und Gesang.

Kirchsaal Hagen Sa 30.11., 14–17.00, Hagener Allee 116; Schloßkirche So 1.12., ab 11.00, Am Alten Markt 7

Ein Basar für den guten Zweck ist der Bogota-Basar der Katholischen Kirche. Der Erlös kommt Kindern in der komlumbianischen Hauptstadt zugute.

Katholisches Gemeindezentrum, Adolfstraße 1, 1.12., 11-17.00.



BAD OLDESLOE

Zum sechsten Mal veranstaltet der WIR-Verein der Stadt den Weihnachtsmarkt am Mühlrad. Auf dem Programm stehen eine Feuershow und ein Wichtel-Flashmob. Es wird herzhafte und süße Speisen sowie besondere Last-Minute-Geschenke geben. Kinder können sich bei einem kostenlosen Kinderkarussell und einem Glücksrad vergnügen.

Weihnachtsmarkt Mühlrad Do 19.12, 15–20.00, Fr./Sa. 12–21.00, So. 12–20.00



Zum zweiten Mal laden die Stormarner Werkstätten zum Adventsmarkt ein. Besucher haben die Gelegenheit, neben Adventsgestecken auch die ersten Geschenke zu kaufen. Mit Live-Musik, Kaffee, Kuchen, Punsch, Waffeln und Grillwurst wird es vorweihnachtlich.

Stormarner Werkstätten Sa 23.11., 14–18.00, Rögen 56–58





BARSBÜTTEL

Auch in diesem Jahr lädt der Bürgerverein Barsbüttel zu seinem Adventsbasar ein. Neben zahlreichen Hobbyausstellern werden auch einige neue Aussteller an dem Basar teilnehmen. Insgesamt werden 25 Künstler ihre Werke präsentieren. Das DRK bietet Kaffee, Kuchen und kleine Gerichte an.

Mehrzweckhalle der Grundschule So 24.11., 11–17.00, Soltausredder

Zahlreiche Aussteller bieten beim Weihnachtsbasar am 1. Advent handgefertigte Waren an. Der Weihnachtsmann nimmt Wunschzettel entgegen, im Jugendclub gibt es eine Bastelwerkstatt und der Chor „Stemwill“ trägt Lieder vor. Die Einnahmen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf gehen wieder an den gemeindlichen Fond „Kein Kind ohne Mahlzeit“.

Dorfgemeinschaftshaus Stemwarde So 1.12., 11–17.00, Kronshorster Weg 7

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde lädt für den 1. Advent zum Budenzauber, einem kleinen Weihnachtsmarkt, an der lichtgeschmückten Segenskirche ein. Los geht es mit einer Open-Air-Andacht und Posaunenklängen, danach laden Köstlichkeiten zum Verweilen ein.

Segenskirche So 1.12., 18.00, Stiefenhoferplatz 3



BASTHORST



Der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst zählt mit mehr als 300 Ausstellern, vielen Attraktionen und kulinarischen Besonderheiten zu den größten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Auf dem Programm stehen das traditionelle Wasserfeuerwerk, ein Krippenspiel, sowie eine Märchenwerkstatt für die Kleinen. Das gutseigene Restaurant „Zum Pferdestall“ bietet Speisen und Getränke.

Vorweihnachtlicher Basar 22.–24.11.; Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst an allen Adventswochenenden Fr–So, 11–19.00, Eintritt 6 Euro, Kinder bis 16 frei, Auf dem Gut 3



DELINGSDORF

Alljährlich in der Adventszeit verwandelt sich der Erdbeerhof Glantz in eine weihnachtliche Oase. Es werden Accessoires sowie Speisen und Getränke angeboten. Die gibt es zum Beispiel an der Grill- und Punschbar beim „After Work Punschen“. In der Bastelhütte können Kinder an den Wochenenden kreativ werden.

Erdbeerhof Glantz 8.11.–23.12, tägl. 10–20.00, Hamburger Straße 2a

GLINDE

Die Mal- und Bastelgruppe der Kirchengemeinde St. Johannes lädt zum vorweihnachtlichen Basar in der Willinghusener Kirche ein. Neben Handgemachtem, Kaffee und Kuchen werden Kreativaktionen für Groß und Klein angeboten.

Willinghusener Kirche Fr 29.11., 16–19.00, Sa 30.11., 11–19.00, Willinghusener Weg 69



HOISDORF

Der Golf-Club der Gemeinde Hoisdorf veranstaltet einen kreativen Weihnachtsbasar im Clubhaus. Künstler und Aussteller präsentieren handwerkliche Produkte aus Bereichen wie Malerei und Kunst. Getränke und Kuchen gibt es in der Club-Gastronomie.

Golf-Club Hoisdorf Sa 23.11., 11–17.00, Lunken, Hof Bornbek, Zufahrt über Fuhrwegen



REINBEK

Jährlich besuchen Tausende den Weihnachtsmarkt am Reinbeker Schloss. 80 Aussteller bieten weihnachtliche Waren an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Bühne im Schlosshof treten Musikgruppen auf. Für Kinder werden Filme gezeigt.

Schloss Reinbek Sa 7.12., 13–21.00, So 8.12., 11–18.00, Schlossstraße 5



Am 1. Advent findet zum 28. Mal der Neuschönningstedter Adventsmarkt der Kirchengemeinde Gethsemane statt. Das Fest beginnt mit einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr.

Kirche auf dem Mehrzweckplatz So 1.12., 11–18.00, Kirchenstieg 1



TREMSBÜTTEL

In der Tremsbütteler Kate können Besucher Kunsthandwerk von 15 Händlern erstehen. Weihnachtliche Musik macht der Posaunenchor Bargteheide.

Tremsbütteler Kate Sa 30.11., 13–18.00, Lasbeker Straße 1