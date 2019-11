Ahrensburg. Es war eines der ältesten Lokale in Ahrensburg, das „Greco“ an der Großen Straße 15. Mehr als 20 Jahre waren die Betreiber Michail und Elena Bampavasiloglou mit ihrem griechischen Restaurant dort ansässig, davor hatten sie rund zehn Jahre ein Lokal an der Lohe. Doch nun haben sie sich zur Ruhe gesetzt, ist das „Greco“ geschlossen. Die gute Nachricht ist: Es gibt bereits einen Nachfolger.

Koch und Gastronom Vincent Wiechelt will am früheren „Greco“-Standort ein Bistro-Restaurant eröffnen. Die Umbauten dafür sind derzeit in vollem Gange. Der neue Name des Lokals: „8ate“, ausgesprochen auf englisch „eight“. Das Motto des Restaurants soll „art to eat“ sein, übersetzt „Die Kunst zu essen“.

Inhaber investiert rund 30.000 Euro in neues Lokal

Wiechelt kündigt an: „Wir wollen am Freitag, 6. Dezember, eröffnen.“ Der 35-Jährige hat früher schon mal in Ahrensburg gelebt und ist nun in die Schlossstadt zurückgekehrt. In der Vergangenheit war er unter anderem im „Landhotel Schnuck“ in Nordheide, in der „Kajüte“ an der Hamburger Außenalster und im Hotel „Greeni“ in Hamburg tätig. Auch mit einem eigenen Foodtruck war er schon unterwegs.

In sein neues Lokal in Ahrensburg investiert er rund 30.000 Euro. „Wir gestalten den Gastraum völlig neu um, er bekommt unter anderem neue Farben, eine neue Beleuchtung und eine neue Zapfanlage“, sagt Vincent Wiechelt. Geöffnet sein wird das „8ate“ täglich von 12 bis 22 Uhr. Es soll im Innenraum 40 Gästen Platz bieten, im Sommer kommen noch 50 Außenplätze an der Großen Straße dazu.

Kulinarisch plant Inhaber Wiechelt sowohl mediterrane Küche als auch eine Bistrokarte mit Burgern, Currywurst, Spießen und besonderen Pommes frites zum Dipen mit Saucen. „Ich werde alles selbst und frisch zubereiten, vor allem die Saucen“, sagt Wiechelt. Zusätzlich zur Bistrokarte soll es eine Mittag- und eine Abendkarte geben.

An den Wänden sollen Bilder von regionalen Künstlern gezeigt werden

Unterstützt wird Vincent Wiechelt im „8ate“ künftig von Mitarbeiter Kevin Neumann und seiner Mutter Beate Angela Pohl. Dazu soll dauerhaft noch ein weiterer fester Mitarbeiter kommen. Wiechelts Mutter ist vor kurzem aus Mallorca zurückgekehrt, um ihren Sohn zu unterstützen. Auf der Mittelmeerinsel war sie zuvor als Galeristin tätig.

Diese Kenntnisse will sie auch in das neue Lokal einbringen. Dort sollen an den Wänden entsprechend dem Motto „art to eat“ wechselnde Bilder von regionalen Künstlern gezeigt werden.