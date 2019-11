Grosshansdorf. Drei Tage nach einem Einbruch in Großhansdorf sucht die Polizei nun nach Zeugen der Tat. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sind bereits am Dienstag, 19. November, unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Straße Roseneck eingestiegen. Die Polizei begrenzt den Tatzeitraum auf 17.10 bis 17. 40 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher durch eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in das Haus ein. Nachdem sie die Räume nach Wertgegenständen abgesucht hatten, verließen sie das Haus vermutlich auf demselben Weg. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in dem Zeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/8090 melden.