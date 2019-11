Ahrensburg/Bad Oldesloe. Es klingt wie eine Szene aus dem „Tatort“. „Die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Auf dem Bett lag eine junge Frau auf dem Rücken, der Kopf hing über der Bettkante. Ihre Augen waren offen, der starre Blick fiel direkt auf mich. In der Brust der Frau steckte ein Messer.“ Sandra Rinas kann sich an jedes Detail erinnern. Detailverliebtheit gehört zu ihrem Job, denn die 46-Jährige ist Kriminalhauptkommissarin. Und zwar nicht im Fernsehen, sondern im echten Leben.

Als die Kripo-Beamtin noch in der Lübecker Mordkommission K1 Dienst tat, gehörten Mord und Totschlag zu ihrem Hauptaufgabengebiet. Derzeit leitet Rinas die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbrüche im Ahrensburger Polizeirevier. „Unsere Hauptarbeit sieht komplett anders aus als in den Krimis“, sagt sie.

Beruf hat nicht viel mit den TV-Kommissaren gemein

Kriminalhauptkommissarin Sandra Rinas verbringt viel Zeit an ihrem Schreibtisch im Ahrensburger Polizeirevier

Foto: Verena Künstner

Die wäre für einen 90-Minuten-Film vielleicht auch etwas zu langatmig. Sandra Rinas schmunzelt. Sie habe noch nie gesehen, wie die ,Kollegen’ im TV ausführliche Tatortfund- und Spurensicherungsberichte schreiben, Lichtbildmappen erstellen oder Zeugenvernehmungen notieren. Sie sagt: „Das ist aber das A und O. Schreibtischarbeit macht rund 80 Prozent unseres Jobs aus.“

Wer Polizist werden will, dürfe sich nicht an den fiktiven Kommissaren orientieren. Sie selbst habe durch ihren Vater, einen mittlerweile pensionierten Streifenbeamten, einen guten Einblick in den Job gehabt. Nach mittlerweile 26 Dienstjahren hat sie nun selbst ungezählte Fälle bearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Sie sagt voller Überzeugung: „Ich würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden.“

Frauenanteil beim Nachwuchs liegt bei bis zu 30 Prozent

Bei Lisa-Marie Mayer (23) hat ein Schulpraktikum bei der Polizei den Berufswunsch geweckt. Das ist neun Jahre her. Seitdem hat der Wunsch sie nicht mehr losgelassen. Sie sagt: „Das hat einfach gepasst.“ 2017 begann sie die Ausbildung zum mittleren Dienst bei der Landespolizei Schleswig-Holstein und war von insgesamt 374 Anwärtern eine der 106 Frauen. Seit einigen Jahren liegt der weibliche Anteil beim Polizeinachwuchs zwischen 25 und 30 Prozent.

„Bei Streitigkeiten oder Prügeleien zwischen Männern kann eine Frau häufig eher beruhigend eingreifen“, sagt Lisa-Marie Mayer aus ihrer bisherigen Erfahrung als Frau in Uniform. Doch auch respektlose Sprüche muss sie sich immer wieder anhören. „Aber damit komme ich klar. Das sind dann meist angetrunkene Jugendliche, die sich aufspielen und ihren Kumpels beweisen wollen, wie cool sie sind.“

2018 wurden knapp 400 Beamte im Dienst verletzt

Während ihrer zweieinhalb Jahre dauernden Ausbildung habe sie unter anderem gelernt, wie man selbstsicher und mit fester Stimme auftritt. „Das bringt dann oft schon die nötige Ruhe in die Situation“, sagt Mayer. Momentan arbeitet die frisch gebackene Polizeiobermeisterin auf dem Bezirksrevier in Bad Oldesloe. Den Reiz des Berufs beschreibt sie so: „Jeder Tag ist anders. Du weißt nie, was auf dich zukommt und musst dich blitzschnell auf verschiedenste Situationen einstellen können.“

Doch die bergen häufig Gefahren: Allein in Schleswig-Holstein wurden 2018 knapp 400 Beamte im Dienst verletzt, zehn davon schwer. Wer zu einer Messerstecherei gerufen wird (wie in Großhansdorf Anfang Oktober) oder plötzlich einem bewaffneten, völlig hysterischen Mann gegenübersteht (wie in Glinde im Mai 2019), muss in Sekundenschnelle entscheiden, welche Reaktion die richtige ist. In solch einer bedrohlichen Situation war Lisa-Marie Mayer noch nicht. „Ich weiß aber, dass ich mit solchen Einsätzen jederzeit rechnen muss“, sagt sie. Sie habe keine Angst davor. „Aber ich habe Respekt.“

Schutzwesten werden stets getragen

Die drei blauen Sterne auf ihrer Schulter zeichnen Lisa-Marie Mayer als Polizeiobermeisterin aus.

Foto: Verena Künstner

Sobald sie mit ihren Kollegen die Dienststelle verlässt, streift Lisa-Marie ihre dreieinhalb Kilo schwere Schutzweste über. Das 2016 eingeführte Modell ist kugelsicher, schützt vor Stichwunden und bietet unter anderem Platz für Dienstwaffe, Schlagstock, Handschellen, Funkgerät und Pfefferspray.

Polizeisprecherin Sandra Kilian sagt dazu: „Bis vor zwei Jahren haben wir die Schutzweste noch unter der Dienstkleidung getragen und das Zusatzequipment am Gürtel. Jetzt ziehen wir die Weste samt Inhalt einfach übers Hemd. Das erleichtert die Handhabung und macht uns noch beweglicher.“ Außerdem seien die Kollegen bei Außeneinsätzen auf den ersten Blick als Polizeibeamte identifizierbar.

Gespräche mit Kollegen nach aufwühlenden Einsätzen

Das Auftreten als Team ist für Lisa-Marie Mayer ein besonderer Vorteil ihres Jobs. „Ich kann mich auf meine Kollegen verlassen und stehe nie allein vor einer kritischen Lage.“ Mit ihnen könne sie sich auch nach aufwühlenden Einsätzen austauschen, wie zum Beispiel bei der Inobhutnahme eines Kindes, das aus einer völlig verwahrlosten Wohnung geholt werden muss. „Das lässt einen natürlich nicht kalt.“

Was sie aber immer wieder motiviere, sei, direkt Hilfe leisten zu können. Das sieht ihre erfahrene Kollegin Sandra Rinas ebenso. Die Kripo-Beamtin sagt: „Wir blicken zwar immer wieder in die Abgründe der Gesellschaft. Unsere Herausforderung ist, damit umgehen zu können und gleichzeitig Beistand zu leisten, für Aufklärung zu sorgen und somit auch für Gerechtigkeit.“